Ещё
Не потерять лицо: 3 средства, которые сделают макияж стойким
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не потерять лицо: 3 средства, которые сделают макияж стойким 

Harper’s Bazaar 11 июля 2018
Фото: Harper’s Bazaar
База под макияж Prisme Primers, Givenchy
Новинка от Givenchy не только подготовит кожу к макияжу, сделает его более стойким, но и скроет несовершенства по принципу цветокоррекции. Средства представлены в пяти оттенках и одном прозрачном, созданном для матирования и выравнивания кожи. Работают они как фильтр в Instagrаm. Например, зеленый тюбик замаскирует красноту, а персиковый придаст свежий вид.
Водостойкая тушь Monsieur Big Waterproof Mascara, Lancôme
Неважно, дождь, слезы или внезапный заплыв — летом всегда лучше использовать водостойкую тушь. Она не только избавит вас от неприятных сюрпризов в виде темных подтеков. Главное — не забывайте использовать специальные средства для снятия макияжа с глаз, чтобы сохранить ресницы здоровыми.
Тинт для губ Water Lip Stain, Clarins
Этот тинт станет самым стойким средством, которое касалось ваших губ. Если нанести тонким слоем, то получится эффект зацелованных губ. Оттенок впитывается в губы, не оставляя следов. Если нанести щедро, то можно обойтись без помады. Всего четыре оттенка: розовый, красный, коралловый и ягодный. Держится рекордное количество времени. Мы проверяли.
Harper’s Bazaar: последние новости
Какими ароматами пользуются Меган Маркл, Виктория Бекхэм, Кейт Миддлтон и Блейк Лайвли Универсальные карандаши, аромат с розой, экспресс-маски и другие бьюти-новинки Косметика с пометкой anti-pollution: 3 важных факта
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет59
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»46
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Альфа-самка: горе-пикапщицы учат соблазнять мужчин3
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение