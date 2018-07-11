Не потерять лицо: 3 средства, которые сделают макияж стойким

База под макияж Prisme Primers, Givenchy

Новинка от Givenchy не только подготовит кожу к макияжу, сделает его более стойким, но и скроет несовершенства по принципу цветокоррекции. Средства представлены в пяти оттенках и одном прозрачном, созданном для матирования и выравнивания кожи. Работают они как фильтр в Instagrаm. Например, зеленый тюбик замаскирует красноту, а персиковый придаст свежий вид.

Водостойкая тушь Monsieur Big Waterproof Mascara, Lancôme

Неважно, дождь, слезы или внезапный заплыв — летом всегда лучше использовать водостойкую тушь. Она не только избавит вас от неприятных сюрпризов в виде темных подтеков. Главное — не забывайте использовать специальные средства для снятия макияжа с глаз, чтобы сохранить ресницы здоровыми.

Тинт для губ Water Lip Stain, Clarins

Этот тинт станет самым стойким средством, которое касалось ваших губ. Если нанести тонким слоем, то получится эффект зацелованных губ. Оттенок впитывается в губы, не оставляя следов. Если нанести щедро, то можно обойтись без помады. Всего четыре оттенка: розовый, красный, коралловый и ягодный. Держится рекордное количество времени. Мы проверяли.