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Самая молодая миллионерша в мире: 20-летняя Кайли Дженнер попала на обложку Forbes
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Самая молодая миллионерша в мире: 20-летняя Кайли Дженнер попала на обложку Forbes 

WMJ.ru 11 июля 2018
Фото: WMJ.ru
20-летняя звезда реалити и королева индустрии красоты Кайли Дженнер попала на обложку делового издания Forbes.
Кайли Дженнер оказалась на 27-м месте в составленном Forbes списке самых богатых женщин мира, сделавших свою карьеру самостоятельно. Основавшая несколько лет назад собственную косметическую компанию Kylie Cosmetics предпринимательница заняла 27-е место в топе и расположилась на обложке как самая юная участница списка.
— призналась молодая мама, сообщая о своем достижении в Instagram. Первое место в топе заняла Диана Хендрикс, соосновательница и генеральный директор ABC Supply. Также в список вошли другие self-made-дивы: Вера Вонг, Бейонсе, Ким Кардашьян, Тейлор Свифт и др. Женщины, получившие свое состояние в наследство, Forbes не рассматривались.
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Фото:Instagram
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