8 бьюти-процедур, которые нельзя делать перед свадьбой

СодержаниеКосметический уход с ретиноидамиХимический пилингИнъекции ботоксаАбляционная шлифовка лицаУвеличение губ филлерамиКонтурная пластика филлерамиМикроблейдинг (татуаж бровей) Мезонити (нитевая подтяжка лица)

За 30 дней до свадьбы кажется, что ритм жизни ускоряется. Нужно так много успеть: разослать приглашения, выбрать платье и кольца, составить меню для ресторана и сделать еще сотню важных дел. Не удивительно, что невестам приходится откладывать визит к косметологу на последний момент. Но предсвадебная неделя — не лучшее время для экспериментов! Какие процедуры не стоит делать перед бракосочетанием? Вместе с косметологами разбирается MedAboutMe.

Косметический уход с ретиноидами

Производные витамина А — ретиноиды могут стать благословением для кожи. Они способны убрать морщинки и пигментные пятна, выровнять тон и добавить ему красок, решить проблему угревых высыпаний, сделать кожу более упругой и подтянутой. Но на ранних этапах применения средств часто наблюдаются побочные реакции: раздражения, шелушения и покраснения, иногда — воспалительные процессы. Как только кожа привыкает к активным ингредиентам, все неприятные ощущения уходят, а лицо заметно преображается.

Когда делать?

За 3-6 месяцев до свадьбы (для достижения максимального эффекта) или после торжества.

Совет!

Подготовка к свадебному торжеству, как правило, волнительна. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в течение всей предпраздничной недели, иначе воспаленные глаза и темные круги под ними придется ретушировать каплями и декоративной косметикой. Обязательно отведите себе 8 часов сна перед тем, как сказать решительное «Да!» в зале бракосочетаний.

Химический пилинг

Это отличная процедура, которая возвращает краски молодости, стирает морщинки и пигментные пятна и визуально омолаживает лицо. Но, как и в случае с ретиноидами, ей не место перед праздничным событием. После воздействия на кожу кислот (а именно они дают эффект преображения) возникают закономерные реакции: кожа краснеет и шелушится (в среднем 4 дня) и замаскировать это не сможет ни одна тональная основа. К тому же, после химического пилинга противопоказаны солнечные ванны. Если вы решили отправиться на море после торжества, от этой процедуры лучше отказаться.

Когда делать?

Минимум за 3-4 недели до свадьбы или после мероприятия.

Инъекции ботокса

Избавиться перед свадьбой от малейших морщинок на лице, создав эффект идеально гладкой совершенной кожи — звучит очень заманчиво. Но есть и «ложка дегтя». Только в умелых руках специалиста «яд», как называют ботулотоксин, превращается в «лекарство», которое приносит пользу. Найти своего врача довольно сложно, так что не стоит оставлять это дело «на потом». К тому же, после процедуры возможно возникновение гематом, а результат формируется в течение двух недель. Достигнутый эффект сохраняется от 6 месяцев до года. После окончания действия препарата «блокированные» мышцы приходят в норму и тогда морщинки проступают резче.

Когда делать?

Минимум за 3-4 недели до праздничного события и только у проверенного врача. Учитывайте, что в некоторых странах введение ботокса запрещено законом — из-за высокого риска осложнений.

Совет!

Планируя торжество, берегите кожу! Не выходите на улицу без солнцезащитного крема. Иначе линию декольте будет украшать не красивый вырез на свадебном платье, а лямки от повседневной одежды.

Абляционная шлифовка лица

Эта уникальная методика может избавить от шрамов и рубцов, «стереть» морщинки и пигментные пятна, делая тон кожи ярким и красивым. «Шлифуют» лицо специальной насадкой, которая разрушает верхний слой эпидермиса, вызывая процессы омоложения в более глубоких слоях. Несмотря на кажущуюся простоту процедуры, реабилитационный период у нее длительный — составляет 1,5-2 месяца. Восстановление проходит в несколько этапов: гиперемия, образования корочек и шелушений, остаточная краснота.

Когда делать?

За 3 месяца до планирования торжества, если вы не хотите испортить себе праздничные фотографии.

Увеличение губ филлерами

Если увеличивать губы — то только естественно и красиво! Губы «уточкой» давно не в моде. Но если подойти к процедуре с умом, можно получить эффект чувственной и соблазнительной улыбки, причем контур губ будет выглядеть природно. После процедуры на месте введения инъекций возможно появление отеков, которые сохраняются до 7 дней. Если по истечению этого периода отеки не сошли, потребуется помощь специалиста. Другие возможные побочные реакции — синяки и шишки, которые проходят самостоятельно в восстановительном периоде.

Когда делать?

Минимум за 3 недели до свадьбы или после торжества.

Совет!

Позаботьтесь о своем питании! Не вводите новые продукты в меню за неделю до праздничного события, знайте меру в употреблении свежих фруктов и овощей — во избежание аллергических реакций. Сократите количество соленых блюд в рационе — для предупреждения отеков.

Контурная пластика филлерами

Это волшебная процедура, эффективности которой могла бы позавидовать сама Фея, преображая Золушку к балу. При помощи филлеров на основе гиалуроновой кислоты можно сделать скулы более округлыми, скорректировать форму носа и подбородка, убрать выраженные носослезные борозды. В результате — невеста, несмотря на возраст в паспорте, будет выглядеть юной красавицей. Однако стоит учитывать, что в первые недели после визита к врачу вероятны покраснения и припухлости, небольшие отеки в месте введения препаратов. К тому же, результат работы косметолога будет заметен только через 3-4 недели.

Когда делать?

За полтора месяца до праздничного события. И можно не бояться, что эффект быстро пройдет — он сохраняется до полугода.

Микроблейдинг (татуаж бровей)

Микроблейдинг дает эффект четких выразительных бровей, которые способны преобразить лицо и сделать представительницу прекрасного пола еще прекраснее. Во время процедуры мастер специальным инструментом со множеством иголок создает эффект волосков, после чего заполняет «зарисовки» краской. Поскольку эта методика является разновидностью татуажа, появление раздражений, покраснений и отеков в зоне воздействия — явления распространенные. Они проходят в течение недели после процедуры.

Когда делать?

Минимум за месяц до торжества. Помимо побочных реакций, которые не стоит сбрасывать со счетов, стоит учитывать, что брови после микроблейдинга будут выглядеть довольно ярко. Потребуется время, чтобы они стали естественными и красивыми. Так что лучше подождать.

Совет!

Откажитесь от употребления алкоголя до обмена кольцами. Даже легкое шампанское или игристое вино могут сыграть злую шутку, когда на улице жара.

Мезонити (нитевая подтяжка лица)

Эта инвазивная процедура, хоть и является косметологической, имеет много общего с хирургическими методами. В первую очередь — это длительный период регенерации, обусловленный нарушением целостности кожных покровов. Во время сеанса красоты врач-косметолог может устранить эффект двойного подбородка, «приподнять» щеки и сформировать красивый овал лица путем введения мезонитей. В зоне воздействия, как правило, наблюдается припухлость и покраснения, возможно возникновение небольших гематом, шишек и отеков, эффект «бугристой» кожи.

Когда делать?

Не рискуйте перед свадьбой и планируйте процедуру заблаговременно. Восстановление организма в среднем занимает месяц. На протяжении этого периода запрещено загорать и длительно находиться под прямыми солнечными лучами. Так что если вы планируете сразу после свадьбы отправиться в морской круиз, учитывайте это!

Комментарий экспертаЯна Александровна Пискуровская, главный врач КДЦ Государственного научного центра лазерной медицины ФМБА России

Свадьба — очень важный день в жизни женщины. Поэтому выглядеть на торжестве хочется не просто хорошо, а сногосшибающе-блестяще-прекрасно. Помочь в этом могут бьюти-процедуры, график которых можно составить заранее. Итак:

— за месяц-два до свадьбы можно провести комплексную процедуру 4-Д-омоложения, в которой сочетаются глубокий прогрев кожи, в результате которого вырабатывается коллаген и эластан, пилинг и шлифовка. За оставшееся до свадьбы время кожа успеет пройти восстановительный период и будет виден накопительный эффект от процедуры;

— за 4 недели до свадьбы рекомендуется провести лазерную биоревитализацию — при этой процедуре гиалуроновая кислота, увлажняющая кожу, доставляется в организм не при помощи уколов, а при помощи лазерного аппарата;

— за 3 недели до свадьбы можно начать посещать солярий — эффекта легкого загара кожи можно добиться за 5-8 сеансов (по 5-10 минут);

— за 2 недели до свадьбы можно провести салонную чистку (механическую, ультразвуковую, аппаратную), чтобы на коже не осталось прыщиков и покраснений, а также легкий пилинг и обертывания, которые сделают кожу нежной и шелковистой (если уже проведены лазерные процедуры по очистке и увлажнению, то необходимости делать пилинг отдельно нет). В это же время рекомендуется провести чистку и отбеливание зубов у стоматолога — двух недель как раз хватит для восстановления нормальной чувствительности зубов и десен;

— за неделю до торжества нужно озаботиться будущей прической — провести восстанавливающие процедуры, окрашивание и стрижку, а также избавиться от нежелательных волос на теле, что можно сделать при помощи лазерной эпиляции (если есть необходимость, провести очередной сеанс) или депиляции (шугаринг, воск, крем);

— за 3-4 дня до свадьбы нужно провести коррекцию бровей и, если нужно подчеркнуть взгляд, наращивание ресниц. Также необходимо сделать маникюр и педикюр. В это же время вполне можно посетить криокамеру — холодный воздух снимет отечность и усталость, вернет организму силы;

— за день до мероприятия проводим тонизирующий массаж тела и лица, увлажняющую маску — и прекрасная невеста (после праздничных прически и макияжа) к свадьбе готова!

Комментарий экспертаЖанна Владимировна Благочевская, косметолог, инъекционист, мастер аппаратной эпиляции и мануальной депиляции, специалист в области перманентного макияжа

Процедура must-have перед свадьбой — новый совершенный пилинг PRX-T33. Выравнивает цвет и текстуру лица, сужает поры, погашает очаги воспаления. После него нет шелушения — только здоровая, ровная и сияющая кожа, на которую ровно ляжет макияж. Также рекомендуется сделать косметический уход для лица, не обходя вниманием область декольте, шею и руки. Как правило, уходы включают в себя бережное очищение, кремы, маски и сыворотки.

Инъекционные и жесткие аппаратные процедуры не стоит делать, как минимум, за 3 недели до важного события во избежание возможных отеков и синяков.

Если нужен активный лифтинг и требуется более серьезное вмешательство, можно сделать дермароллертерапию с мезококтейлем. Проколы от дермароллера минимальны и быстро заживают, а результат превосходит ожидания. Рекомендуемое время — не менее, чем за 1-2 недели.

Комментарий экспертаЕлена Ковтунова, врач-дерматовенеролог, косметолог

В идеале процедуры перед свадьбой следует начинать делать за 2 месяца, потому что срок реабилитации у различных методик различается. Что обычно хочет невеста? Иметь свежий отдохнувший вид — это самое главное.

· Если у вас чистая кожа без высыпаний и пигментации — это отлично. Если кожа проблемная, то не позже, чем за 2 месяца до свадьбы, нужно прийти к косметологу. Удалить пигментные пятна можно уходовыми процедурами, отбеливающими и отшелушивающими масками, пилингами или с помощью аппаратных методик. Черные точки на лице, комедоны убираются механической чисткой, восстановительный период составляет 10-14 дней. Аппаратная чистка — 3-5 дней реабилитации.

Обязательна эпиляция. Аппаратная, шугаринг, восковая, лазерная или фото. Делать лучше заранее. Если сделаете накануне, может возникнуть воспаление. Посетите стоматолога. Сделайте профессиональную гигиену улыбки. Запишитесь на коррекцию бровей. Делайте ее за 3-4 дня, чтобы не было неприятных моментов, если вас что-то не устроит. Подумайте о наращивании ресниц. Делайте волоски максимально естественными, не нужно создавать эффект театрально-кукольных глаз. Позаботьтесь о маникюре и педикюре. Если руки требуют дополнительного ухода, за 10 дней можно сделать инъекционные процедуры, или уходовые за 1-2 дня. Ведь объективы фотоаппаратов будут крупным планом снимать ваши руки с кольцом. За 1-2 дня до торжества сделайте уходовые маски для лица. Если есть склонность к отекам — массаж с лимфодренажным эффектом. Можно добавить объем губ с помощью инъекций гилауроновой кислоты. Делать это лучше за 2-3 недели до торжества. Или татуаж губ — за 3-4 недели

Сделайте пробный вариант макияжа и прически за неделю до свадьбы. Макияж должен быть минимальным. Обязательно выспитесь, кожа восстанавливается именно во сне.

За несколько дней до свадьбы можно сделать прогревающую маску для лица. С ее помощью:

— кожа очищается

— наносятся жирные кремы, ампульные средства. Если губы сухие, можно и губы покрыть.

— сверху кладется глиняная маска дающая термоэффект. Маска застывает на лице и оставляется на 20 минут.

— после очищения лица наносят на кожу крем увлажняющий, ампульные средства с гилауроновой кислотой или витаминами.

Такая маска дает длительный эффект, который сохраняется 3-4 дня.

Будьте красивы!

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