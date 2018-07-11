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Зачем платить больше: 7 отличных средств макияжа дешевле 500 рублей
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Зачем платить больше: 7 отличных средств макияжа дешевле 500 рублей 

Домашний очаг 23 часа назад
Фото: Домашний очаг
Заплатить меньше — далеко не всегда означает получить продукт хуже качеством. Более того, некоторые вполне бюджетные марки декоративной косметики и держатся лучше, и выглядят привлекательнее. Мы подобрали 7 средств декоративной косметики, которые стоят не более 500 рублей — а смотрятся на все сто!Румяна Blush от Bourjois
Эти румяна в маленьких круглых баночках — настоящий символ бренда. И неспроста: во-первых, благодаря легкой текстуре, они легко наносятся и отлично держатся на лице. Во-вторых, в действительно богатой палитре легко найти подходящий оттенок. Основа под макияж Affinitone Primer от Maybelline
Основу можно использовать в качестве базы, подготавливающей кожу перед нанесением макияжа, а можно и как самостоятельное средство. Она разглаживает кожу, скрывает неровности и дефекты. Хорошо держится, не создает эффект маски, легко наносится. И стоит меньше 300 рублей. Тональный крем True Match Foundation от L’Oreal
Идеальный выбор, если надо срочно замаскировать какие-то проблемы с кожей: матирует, скрывает неровности, выравнивает цвет лица. И обойдется вам в 500 рублей. СС крем от Lumene
Этот крем подстраивается под естественный тон кожи, выравнивая цвет лица, придавая коже сияние и здоровый вид. Он очень стойкий и отлично держится на лице в течение всего дня, не поддаваясь воздействию солнца, тепла или дождя. Кроме того, в его состав входят компоненты, защищающие кожу от воздействия ультрафиолета. Органическая пудра от Natura Siberica
Большое преимущество этой пудры — она не подчеркивает шелушение кожи. Еще это средство хорошо справляется с маскировкой неровностей и недостатков кожи, выравнивает цвет лица и не сушит кожу. Единственный ее недостаток — отсутствие зеркала, так что пудрой неудобно пользоваться вдали от дома или на ходу. Губная помада Rouge Desir от Л’Этуаль
Во время «слепого» тестирования именно этой губной помаде отдали свое предпочтение большинство экспертов — несмотря на то, что в конкурсе принимали участие образцы люксовых брендов. Помада легко наносится, хорошо держится и смотрится на губах, а палитра достаточно разнообразна, чтобы без труда подобрать подходящий оттенок. Тушь для ресниц Great Lash от Maybelline
Эта тушь в хулиганской розово-салатовой упаковке вышла на рынок в 1971 году — и с тех пор остается одной из самых популярных в мире. Она отлично прокрашивает ресницы, удлиняет их и придает объем, не скатывается в течение дня. Тушь гипоаллергенная и подходит даже для девушек с очень чувствительными глазами.
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