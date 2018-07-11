Как отбелить волосы без краски

Обесцвечивание волос — волнительный процесс. Но кроме того, это сильно портит ваши волосы. И это заставляет вас задаться вопросом, может ли желание украсить ваши волосы перевесить все минусы. Но что, если бы вы узнали, что вы можете отбеливать волосы без повреждений? На самом деле, это возможно сделать дома натуральными ингредиентами. МедикФорум выяснил, как это сделать.

Как подготовить волосы к отбеливанию?

Если ваши волосы не в хорошем состоянии, эти методы могут высушить волосы. Чтобы этого не произошло, начните смазывать волосы 2-3 раза в неделю за две недели до того, как вы запланировали отбеливание волос. Также рекомендуется использовать маску для глубокого увлаженения, по крайней мере, раз в неделю.

Как отбеливать волосы дома?

1. Отбеливание с лимонным соком

Вылейте ингредиенты в распылительную бутылку и встряхните. Нанесите смесь лимонного сока на ваши волосы до полного насыщения. Сядьте на солнце на 1-2 часа с лимонным соком в ваших волосах. Вымойте волосы. Лимонный сок — один из лучших натуральных отбеливателей для волос. Это помогает осветлить цвет волос, когда есть достаточно тепла, чтобы поднять кутикулу волоса и позволить лимонному соку проникать в ваш волосяной слой.

2. Отбеливание волос с медом и уксусом

Смешайте ингредиенты в миске, пока не получите однородную смесь. Нанесите эту смесь на ваши волосы, пока они не будут полностью покрыты ей. Оберните волосы полотенцем и оставьте смесь на ночь. Утром вымойте волосы шампунем. Используйте кондиционер. Использовать можно раз в неделю.

И мед, и уксус обладают отбеливающими свойствами, которые помогают обесцветить ваши волосы. Использование этого лечения обесцветит ваши волосы как минимум на один оттенок.

3. Отбеливание волос уксусом

Смешайте воду и яблочный уксус, поместите смесь в распылительную бутылку и встряхните, чтобы совместить. Распылите разбавленный уксус на все волосы, пока они полностью не пропитаются жидкостью. Подождите около 30 минут. Смойте прохладной водой. Использовать можно раз в неделю до достижения желаемых результатов. Яблочный уксус обладает свойствами отбеливания, которые оставляют на ваших волосах блики при освещении.

4. Отбеливание волос медом и оливковым маслом

Смешайте ингредиенты в миске, чтобы получить однородную смесь. Примените эту смесь к своим волосам и выйдите на солнце. Подождите на солнце около часа со смесью. Помойте волосы. Используйте два раза в неделю, пока вы не достигнете желаемых результатов. Мед — это большое смягчающее средство, а также отбеливающий агент. При использовании в сочетании с оливковым маслом, это помогает отбеливать ваши волосы при воздействии света.

5. Отбеливание волос ромашкой

Приготовьте чашку ромашкового чая и дайте ей остыть. Налейте смесь в бутылку-спрей и распылите на ваши волосы. Подождите на солнце около 30 минут с раствором в волосах. Помойте шампунем и закончите с помощью кондиционера. Используйте 1-2 раза в неделю, пока вы не получите желаемые результаты.

Ромашка — хороший осветлитель. Осветление волос чаем поможет сделать ваши волосы светлее и добавит тонкие блики.

6. Отбеливание волос корицей

Соедините половину чашки кондиционера для волос с достаточным количеством корицы, чтобы получить густую пасту. Нанесите эту смесь на ваши волосы и оставьте ее примерно на 3-4 часа. По желанию вы можете оставить смесь в течение ночи. Утром вымойте волосы шампунем. Делайте процедуру раз в неделю, пока не получите желаемые результаты. Корица осветляет ваши волосы, оставляя их насыщенными. Она также защищает ваши волосы от солнца и содержит антиоксиданты, которые предотвращают повреждение волос.

7. Отбеливание волос порошком хны

Смешайте хну с горячей водой, чтобы получить однородную смесь. Пусть смесь стоит в течение ночи, чтобы активировать цвет. Утром нанесите смесь хны на ваши волосы и оставьте ее примерно на 2-3 часа. Вымойте волосы как обычно. Хотя хна затемняет светлые волосы, она может добавить красноватые оттенки к темным волосам. Это помогает обогатить цвет волос.

8. Отбеливание волос ревенем

Отварить ревень — 2 стакана воды. Процедите жидкость, наполненную ревенем, и отложите ее в сторону, чтобы охладить. Как только он остынет, нанесите раствор на волосы и оставьте на 10 минут. Не оставляйте смесь дольше, поскольку пектин в ревене может сделать ваши волосы липкими. Вымойте волосы шампунем и закончите с помощью кондиционера. Ревень работает как хороший смягчитель для светлых или светло-каштановых волос. Он содержит щавелевую кислоту, которая помогает ей оставаться в ваших волосах.

9. Отбеливание волос с содой

Соедините пищевую соду с теплой водой, чтобы получить однородную пасту. Нанесите эту пасту на волосы и оставьте на 15-20 минут. Периодически проверяйте волосы, чтобы увидеть, осветлились ли они. Через 20 минут ополосните пищевую соду водой, если вы довольны результатами. Если нет, оставьте ее немного дольше. Помойте волосы мягким шампунем без сульфата.

Сода является одним из самых универсальных ингредиентов, которые вы можете найти на своей кухне. Это эффективный отбеливающий агент, который помогает осветлить ваши волосы. Он также используется в качестве мягкого очищающего средства для волос и как отбеливатель для зубов.

10. Отбеливание волос с солью

Растворите столовую ложку соли в половине чашки теплой воды. Налейте раствор в распылительную бутыль и распылите на ваши волосы, пока они не будут полностью насыщены. Оставьте раствор соленой воды на 15 минут. Для достижения лучших результатов сидите под солнцем, пока вы ждете. Вымойте волосы. Вы когда-нибудь замечали, что ваши волосы становятся светлее после того, как вы отправитесь на пляж? Соль в морской воде в сочетании с теплом солнца помогает осветлить ваши волосы. Вы можете получить те же результаты дома с столовой ложкой соли.

11. Отбеливание волос с витамином С

Растолките 8-9 таблеток витамина С и смешайте с количеством шампуня, который вы обычно используете на ваших волосах. Мойте волосы как обычно и используйте кондиционер. Лимонная кислота в таблетках витамина С помогает осветлить ваши волосы. Это также дает вашему скальпу стимулятор витамина С, который способствует росту здоровых волос.