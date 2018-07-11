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Без ботокса и гиалуронки: 54-летняя Лолита демонстрирует естественную красоту
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Без ботокса и гиалуронки: 54-летняя Лолита демонстрирует естественную красоту 

Teleprogramma.pro 21 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Личное дело
Лолита Марковна МилявскаяДетали личной жизни Лолиты Милявской. Дискография. Лолиту Милявскую часто упрекают в лишнем весе, дают советы заняться собой. Стройной фигурой 54-летняя артистка действительно похвастаться не может, а вот идеальным овалом лица, свежей кожей — без проблем.
На своей странице в микроблоге сегодня артистка выложила два снимка. На первом она демонстрирует броский макияж и идеальную укладку, а на второй — распущенные волосы и умытое лицо. Нужно отметить, что последний получил больше лайков от поклонников. Они отмечают, что им нравится естественный вид артистки, она тот редкий персонаж на нашей эстраде, которая не перебрала с филерами, ботоксом и гиалуронкой.
Сверстницы Лолиты часто прибегают к косметическим процедурам, а чаще — ложатся под нож пластических хирургов. Так, например, 57-летняя Арина Шарапова не скрывает, что использует уколы красоты. 53-летняя Таисия Повалий уже много лет пользуется услугами пластического хирурга.
«Без грима Лолита много моложе, нежнее, беззащитнее выглядит! В общем, прелесть!», «Так вам здорово без этих тонн косметики. Красивая вы», «Я конечно извините, но вы Лола живете в холодильнике, вообще не меняетесь, супер», — пишут в комментариях к снимку.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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