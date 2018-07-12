WMJ BOX: топ невесомых средств для совершенного тона кожи

Летом совсем не хочется перегружать свою кожу плотными тональными средствами. Чтобы совершенный тон не покинул тебя в полуденную июльскую жару, стоит обзавестись легкими тональными флюидами и BB-кремами. Лучшие мы как раз собрали для тебя в новом WMJ BOX!

На летний сезон от тональных основ с маслом в составе лучше отказаться в пользу легких тональных флюидов на водной основе. Кожа получает необходимое увлажнение, а главное — дышит.

Подходить к выбору тональной основы стоит с особой тщательностью. Идеальный BB-крем, импульсивно купленный под влиянием момента, редко когда оправдывает возложенные на него надежды. Обязательно тестируй средства в магазине косметики. Чтобы выбрать тон, необходимо выждать хотя бы два часа для взаимодействия средства с кожей. Цвет тонального средства может измениться из-за окисления компонентов или кроющая способность ослабнет из-за чрезмерного впитывания.

Наличие SPF от 15 до 50 в составе вещь незаменимая для солнечных деньков в городе. Легкий тон, оснащенный санблоком, — настоящая находка. И таких находок в нашей мини-галерее целых одиннадцать.

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Фото: Юлия Воробьева