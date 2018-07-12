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Рыбак подхватил плотоядные бактерии и чуть не лишился ног
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Рыбак подхватил плотоядные бактерии и чуть не лишился ног 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Lenta.ru
Житель американского штата Нью-Джерси Анджел Перес (Angel Perez) чуть не лишился ног из-за заражения плотоядными бактериями. Об этом сообщает The Washington Post.
Утром 2 июля мужчина отправился за крабами на место близ залива Делавэр. На следующий день он заметил, что его правая нога сильно опухла, а чуть позже покрылась волдырями. Его дочь Дилена (Dilena) решила, что это из-за болезни Паркинсона, которой страдает отец, но сам рыбак почувствовал что-то неладное.
Мужчину госпитализировали и решили, что у него небольшое бактериальное воспаление. Когда Перес отправился к врачу повторно, тот диагностировал острое разлитое гнойное воспаление целлюлит.
Несмотря на уже поставленный диагноз и прописанное лечение, волдыри перекинулись и на вторую ногу. После третьего посещения больницы специалисты начали подозревать, что мужчине может угрожать смертельная опасность.
В результате удалось выяснить, что причиной поражения кожи американца стали плотоядные бактерии рода вибрионы. Вероятно, они проникли под кожу Переса через какой-либо порез или открытую рану на ноге. В течение трех дней они активно распространялись в организме и поставили жизнь мужчины под угрозу.
Симптомами заражения являются лихорадка, озноб, снижение артериального давления и появление пузырей на коже. В отдельных случаях пострадавшие вынуждены пережить ампутацию пораженной конечности.
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