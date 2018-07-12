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Пятиметрового питона под Варшавой будут искать беспилотники
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Пятиметрового питона под Варшавой будут искать беспилотники 

Вести.Ru 10 часов назад
Фото: Вести.Ru
Вдоль Вислы под Варшавой ищут пятиметрового тигрового питона. Активные поиски идут как на земле, так и на воде. А теперь и с воздуха. К поискам большой змеи подключилась польская служба защиты и спасения животных. Она будет искать питона с помощью беспилотников.
У Вислы в районе Гассы и Чесишева вблизи Варшавы несколько дней назад была найдена сброшенная кожа огромной змеи. Длина кожи более пяти метров, обхват — 50 сантиметров, сообщает ТАСС. Кожа сброшена недавно, отметили специалисты. Это значит, что питон может быть голоден и агрессивен. Прежде всего питон угрожает домашним животным и маленьким детям.
Серпентологи отвергли предположение о том, что кожу змеи кто-то на берег Вислы подкинул ради шутки. Они обнаружили многочисленные следы перемещения змеи шириной около 40 сантиметров.
Активности змеи способствует погода: у Варшавы стоят жаркие дни. При этом вблизи Вислы повышенная влажность и довольно душно. Эти условия комфортны для питона.
"Недостатка в пище у него точно нет", — говорит о питоне сотрудница Бюро кризисного управления в Пясечно Агнешка Пиндельская-Литке.
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