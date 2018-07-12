Чего не хотят мужчины: шесть запрещенных приемов в макияже

Если ты действительно красишься «только для себя», то даже не открывай эту статью. Ведь из нее ты можешь случайно узнать, насколько мужчины нежны и восприимчивы.

Накладные ресницы

Мужчины вообще опасаются всего накладного и съемного. Достается и ногтям, и шиньонам, и даже бюстгальтерам с пуш-апом (хотя уж их-то точно носят не для своего удовольствия). Даже странно, почему в том же ключе не принято обсуждать парики для маскировки залысин и подплечники в пиджаках. Наверное, наш пол по умолчанию более стрессоустойчивый. Болевой порог у нас точно выше. Посмотри на обложки мужских журналов, и «естественные» макияжи разных «девушек месяца». У каждой из них если и не наклеены ленты, то хотя бы добавлены пучки. Даже в многочисленных конкурсах красоты участницы почти никогда не выходят на сцену без накладных ресниц. А жюри таких конкурсов почти полностью состоит из мужчин — ну вот и как их после этого понять? Другое дело — вопрос чувства меры. Все-таки ресницы, на которые можно поставить пивную кружку, — это не самое лучшее решение для повседневного макияжа. По крайней мере, если это не часть продуманного образа. Яркий макияж глаз

Непонятно, что в таком макияже отпугивает (по крайней мере, если он хорошо сделан). Может быть, древний рефлекс, заставляющий считать все яркое ядовитым? Может быть, это даже неплохо — отпугивать всех, кто до сих пор руководствуется только первобытными инстинктами. Все остальные и правда могут быть наделены всеми качествами успешного мужчины, присмотритесь к ним внимательнее. Контуринг

Святая правда: тот контуринг, который рисуют себе королевы Инстаграма, действительно заметен невооруженным взглядом. К слову, мы переняли всю эту роскошь от «дрэг квин» — тех самых королев, среди которых нет ни одной женщины. Так что парням следует смотреть правде в глаза, эту моду ввели именно они. Но для жизни и для фотографии действительно подходят разные макияжи. Коричневые лампасы на щеках и правда лучше не рисовать — по крайней мере, если это не часть твоей творческой задумки. Нет, эти полосы не похожи на естественную тень, и нет, эта коричневая бородка не делает твой овал лица более подтянутым. Но хорошо растушеванная, легкая коррекция кремовыми продуктами совсем не заметна, а работает так же замечательно. И она никого не способна отпугнуть, даже самого чувствительного юношу. Синие, зеленые и желтые помады

Почему-то губы чистых ярких цветов вызывают самую бурную мужскую реакцию из возможных. Казалось бы, что может быть непривлекательного в смелой девушке, не лишенной воображения? Но именно цветные помады следует взять на вооружение тем, кто хочет чувствовать себя свободной в любой ситуации. С ними можно смело носить декольте, каблуки и одежду любой длины и посадки — и при этом полностью избавить себя от слишком пристальных взглядов. Спасибо, волшебная отпугивающая помада! Можно расправить плечи и носить то, что нравится. Четко очерченные брови

Модные брови (темные, как черная дыра, и четкие, как уголовный кодекс) не обсудил только ленивый. Архитектуру, геодезию и инженерию бровей — тоже. Но целая армия мастеров продолжает делать темнее, выше, толще и убеждать нас, что это модно. Помнишь ролики в Сети, где собаки пугаются своих хозяев с маской на лице? Внезапно появившиеся на твоем лице царь-брови могут произвести такой же эффект — и не только на мужчин. Но если парня пугает даже легкий макияж цветным гелем, подумай, стоит ли поздравлять его 23 февраля. Все-таки настоящий защитник мог бы быть и похрабрее, правда? Хайлайтер, который видно из космоса

Для нежного и ранимого мужчины, о котором мы тут говорим, любая неестественная деталь на лице женщины вызывает как минимум вопросы. Почему у тебя на щеке фиолетовый/зеленый блик? Почему я вижу солнечный зайчик на стене напротив твоего лица? И, наконец, коронное: «Ааа, что это у тебя на лице?» Предлагаю снова подумать, стоит ли дарить хотя бы открытку этому храбрецу в феврале. Трудно объяснить человеку без воображения, что сегодня ты русалка или единорог. Что сегодня у тебя необычное настроение, а ночью снился волшебный сон — и потому сегодня скулы будут слегка сиреневыми. И это не для того, чтобы позлить его, а для того, чтобы подбодрить тебя. А для кого красишься ты сама? Для себя или для него? Все-таки честность — лучшая политика, даже если речь идет об отношениях с самой собой. Очень важно понять, красишься ли ты для себя, для него или против конкурентов. Не бойся ответить правдиво на этот вопрос: косметика — это инструмент, который можно применять самыми разными способами. И не менее важно следить, чтобы его не применяли против тебя самой («моей женщине не нужна никакая косметика!»). В конце концов, в семье всегда кто-то не ест лук, а кто-то мясо, и мы учитываем их пожелания — но можем есть все это сами. Так же и с макияжем: он может не нравиться близкому человеку, но тебе по‑прежнему не запрещается его носить. Косметический рынок активно растет не просто так. Появление новых, невиданных ранее продуктов говорит о том, что все больше людей используют макияж не как униформу в офис, а как способ самовыражения и творчества. Мужчин в эту игру попросту забыли пригласить — по крайней мере, на постсоветском пространстве. В результате тебе весело, а он наблюдает со стороны за этой игрой с непонятными правилами (темный лес почище бейсбола) — конечно же, не всякие нервы это выдержат. Ведь еще лет семь назад мы поголовно красились, чтобы нравиться другим, а сейчас наконец можем думать только о себе. Можно казаться смешной, сумасшедшей, роковой, инопланетной, человеком из прошлого или из будущего — и это абсолютно легально. В то же время большинство мужчин только начинает открывать для себя элементарный уход за лицом, и даже его они не всегда решаются афишировать. Но самое опасное — это двойные стандарты. Он может лайкать фотографии звезд с ярким макияжем, но его любимая женщина должна иметь тот же макияж «от природы». Вернее, его воображаемая женщина, которую он старается перенести на всех своих партнерш. Это может быть проявлением личного вкуса, а может — и первым звоночком от будущего абьюзера. Отношение партнера к твоим личным вкусам и привычкам — отличный маркер, никогда им не пренебрегай. Очень приятно слышать, что ты нравишься ему без косметики. Но если он и правда принимает тебя такой, какая ты есть, то не будет осуждать даже самые безумные эксперименты с твоей внешностью. А на это почему-то способен далеко не каждый ценитель внутренней красоты. Лена Игради