Выбор НЕредактора: любимая косметика Нади Сысоевой

Ароматы

Я достаточно привередлива в ароматах. Не меняю запахи каждый день, влюбляюсь один раз и надолго. Armani Privé Bleu Turquoise — один из моих любимых. Парфюм с восточным пряным ароматом Индии навевает приятные ассоциации.

Уход за лицом

Мама с детства учила меня ухаживать за лицом. Это такая же важная вещь, как и ежедневная гигиена зубов, например. В повседневной жизни свое лицо я доверяю Anne Semonin. В топе кубики льда для сияния вокруг глаз, увлажняющая сыворотка и защитный крем для лица с SPF.

[news_photo_11]

Когда путешествую, в дорогу обязательно беру мицелярку и бальзам для губ KENZO Eau Douce De Lotus Frais.

Косметолога посещаю по необходимости. Например, после съемок, когда я длительное время нахожусь в гриме, делаю массаж лица и маски.

[news_photo_12]

Уход за волосами

Помню, когда только приехала в Москву волосы были густые и очень длинные, но съемки отражаются на состоянии волос не лучшим образом. Я, кстати, за естественность и никогда не красила волосы. Но люблю, когда они выгорают летом и становятся еще более светлыми.

Линейка от Wella Volume Boost — классная уходовая косметика для волос с приятным цветочным ароматом. Придает привычный объем моим волосам.

Уход за телом

И снова Anne Semonin. Я слежу за собой, занимаюсь спортом, и это не мучения себя ради — я по природе худая, могу позволить себе все, что хочу. Просто у меня привычка регулярно делать зарядку, люблю скейт, ролики, лонг. Питательное масло для тела Anne Semonin успокаивает кожу, делает ее упругой и подтянутой, придает блеск и сияние.

Косметика

Я не любитель яркого макияжа. В повседневной жизни использую минимум декоративной косметики. Из любимого: база BECCA Backlight Priming Filter, тушь для бровей Givenchy и хайлайтер Marc Jacobs, который подарила Катя Варнава. Консилер Maybelline всегда есть в косметичке на случай ночных съемок, если понадобится скрыть усталость, — классная упаковка, отсутствие запаха, не сушит кожу вокруг глаз.