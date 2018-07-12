Вера Брежнева встретилась с поклонницей и помогла открыть игровую комнату для детей-бабочек

Благотворительный фонд «Дети-бабочки» помогает детям с редким генетическим неизлечимым заболеванием — буллёзным эпидермолизом. Причина болезни — «поломка» в гене, из-за которой в организме не хватает белка, отвечающего за соединение слоев кожи. При любой механической травме, а иногда и без неё на коже ребёнка возникают пузыри, и кожа отслаивается, оставляя открытую рану. Поэтому больных буллёзным эпидермолизом, называют «бабочками», сравнивая их чувствительную кожу с крылом.

Она помогла построить игровую комнату в единственном в России отделении для детей-бабочек в Научном центре здоровья детей Минздрава России , который Фонд открыл три года назад. А еще встретилась со своей поклонницей, подопечной Фонда. Вера приехала к девочке, и отключив телефон проговорила с ней больше часа.

Ремонтные работы начались в октябре 2017 года, и 10 июля Фонд пригласил Веру на открытие игровой комнаты.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vera-brezhneva-vstretilas-s-poklonnitsej-i-pomogla-otkryt-igrovuyu-komnatu-dlya-detej-babochek/