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Вера Брежнева встретилась с поклонницей и помогла открыть игровую комнату для детей-бабочек
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Вера Брежнева встретилась с поклонницей и помогла открыть игровую комнату для детей-бабочек 

Peopletalk 6 часов назад
Фото: Peopletalk
Благотворительный фонд «Дети-бабочки» помогает детям с редким генетическим неизлечимым заболеванием — буллёзным эпидермолизом. Причина болезни — «поломка» в гене, из-за которой в организме не хватает белка, отвечающего за соединение слоев кожи. При любой механической травме, а иногда и без неё на коже ребёнка возникают пузыри, и кожа отслаивается, оставляя открытую рану. Поэтому больных буллёзным эпидермолизом, называют «бабочками», сравнивая их чувствительную кожу с крылом.
Фонду регулярно помогают звезды, среди которых Ксения Раппоаорт, Аглая Тарасова, Алсу, Анна Хилькевич, Александр Цыпкин, а недавно к ним присоединилась Вера Брежнева.
Она помогла построить игровую комнату в единственном в России отделении для детей-бабочек в Научном центре здоровья детей Минздрава России, который Фонд открыл три года назад. А еще встретилась со своей поклонницей, подопечной Фонда. Вера приехала к девочке, и отключив телефон проговорила с ней больше часа.
Ремонтные работы начались в октябре 2017 года, и 10 июля Фонд пригласил Веру на открытие игровой комнаты.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vera-brezhneva-vstretilas-s-poklonnitsej-i-pomogla-otkryt-igrovuyu-komnatu-dlya-detej-babochek/
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