Шокирующие факты о красоте в Южной Корее

Индустрия красоты зарабатывает сотни миллионов долларов на желании людей быть красивыми и оставаться молодыми. Признанным лидером в этой области всегда была Франция, но новый век принёс новые тренды, и сейчас вперёд вырвались азиатские страны и, прежде всего, Южная Корея. И вот что это означает для модниц.

1. В Южной Корее уже с подросткового возраста девушкам внушают мысли о необходимости хирургической переделки лица. Ухудшают ситуацию работодатели, которые не скрывают, что отбирают сотрудниц по внешнему виду, поэтому родители сами подталкивают девушек к операциям, пластическая операция стала популярным подарком на 16-летие.

2. Кореянки настолько любят светлую кожу, что во многих косметических бутиках тональные средства для тёмной кожи вообще не продают. Детей с тёмной кожей высмеивают, а взрослая женщина запросто может лишиться места из-за этого «недостатка».

3. Одна из самых востребованных операций среди жительниц страны — уменьшение челюсти. Это довольно опасная манипуляция, чреватая осложнениями, с длительным периодом восстановления, но кореянки идут на это в стремлении соответствовать стандартам красоты.