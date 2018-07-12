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Шокирующие факты о красоте в Южной Корее
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Шокирующие факты о красоте в Южной Корее 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Depositphotos
Индустрия красоты зарабатывает сотни миллионов долларов на желании людей быть красивыми и оставаться молодыми. Признанным лидером в этой области всегда была Франция, но новый век принёс новые тренды, и сейчас вперёд вырвались азиатские страны и, прежде всего, Южная Корея. И вот что это означает для модниц.
1. В Южной Корее уже с подросткового возраста девушкам внушают мысли о необходимости хирургической переделки лица. Ухудшают ситуацию работодатели, которые не скрывают, что отбирают сотрудниц по внешнему виду, поэтому родители сами подталкивают девушек к операциям, пластическая операция стала популярным подарком на 16-летие.
2. Кореянки настолько любят светлую кожу, что во многих косметических бутиках тональные средства для тёмной кожи вообще не продают. Детей с тёмной кожей высмеивают, а взрослая женщина запросто может лишиться места из-за этого «недостатка».
3. Одна из самых востребованных операций среди жительниц страны — уменьшение челюсти. Это довольно опасная манипуляция, чреватая осложнениями, с длительным периодом восстановления, но кореянки идут на это в стремлении соответствовать стандартам красоты.
Женский форум
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