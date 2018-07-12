Бьюти-триллеры: 11 худших пластических операций звезд всех времен

Как Рене Зеллвегер исправить результаты неудачной блефаропластики, и что выдает возраст Дженнис Дикинсон? Пластический хирург Международного Медицинского Центра Платинентал Андрей Искорнев на примере звезд объясняет, как избежать неудач тем, кто решился на пластику.

Жаклин Сталлоне, 96 лет На фото я вижу неграмотно выполненный SMAS-лифтинг, который матушка Сильвестра Сталлоне решила дополнить липофилингом и контурной пластикой. Результат — растяжка мягких тканей. При этом мышечный слой птозирован (опущен). Чтобы не повторить участь Жаклин, важно, чтобы доктор качественно выполнил первый SMAS-лифтинг с подтяжкой мышечного каркаса лица.

Бритни Спирс , 36 лет На фото Бритни выглядит просто изможденной. Возможно, всему виной вино и ее пристрастие к наркотикам. Но здесь также заметна деформация средней трети лица. Неаккуратно выполнена блефаропластика. В таких случаях эту операцию сочетают с чек-лифтингом, чтобы подтянуть щечно-скуловую зону и вернуть ткани щеки на прежнее место. Плюс — Бритни перебирает с контурной пластикой губ (этим грешат многие звезды).

Рене Зеллвегер, 49 лет Про Рене говорят разные вещи, но ее основная проблема в том, что во время классической блефаропластики ей удалили много жировых «пакетов» верхних век. В результате завалились глаза — наиболее выразительная часть лица актрисы. По этой причине все сразу заметили изменения!

Я рекомендую сделать липофилинг верхних век, чтобы исправить ситуацию.

Дэрил Ханна, 57 лет У Дэрил проперировано лицо, но не прооперирована шея. Это сразу выдает любые манипуляции и возраст. В данном случае рекомендую сделать Neck Lifting или платизмопластику.

Карла Бруни, 50 лет Безобразно выполнена контурная пластика, перебор гиалуроновой кислоты или других филлеров в средней зоне лица. Если в статике это выглядит более менее, то в полуулыбке заметна деформация «утяжеленного» лица Карлы. Это выдает возраст. Мадам Бруни я бы посоветовал удалить ферментами все филлеры и переделать процедуру либо просто сделать эндоскопическую подтяжку верхней средней трети лица.

Я неоднократно комментировал результаты пластических операций Донателлы. Здесь проблема с биополимерным гелем, который деформирует ткани и вызывает патологическое рубцевание. Из-за неудачной блефаропластики изменено положение нижнего века (среди специалистов этот эффект называется «глазами спаниэля»). В данном случае помогла бы кантопексия (коррекция разреза глаз и провисания нижнего века), подтяжка уголков губ и средней зоны лица с удалением биополимера.

Мег Райан, 56 лет Мег выполнили круговую подтяжку лица, но очевидно забыли про его среднюю зону. Получилось, что при подтянутом овале птозирована щечно-скуловая зона и выражены надносогубные валики, которые грузом свисают в области носогубных складок. В результате возраст — на лицо. Требуется повторный SMAS-лифтинг с моделированием средней зоны лица и перемещением глубоких жировых «пакетов» для того, чтобы с помощью комков Биша выстроить красивую среднюю зону.

У Присциллы выполнена патологическая контурная пластика и заметен избыток филлеров. Это часто выдает знаменитостей. Много ботокса, поэтому советую звезде дать лицу отдых и заняться его средней зоной.

Кстати, в данной подборке к Дженис у меня меньше всего вопросов. Пластика выполнена неплохо, но, конечно, заметно, что «девушке» около 60-ти — отсутствие пластики шеи выдает возраст. Советую Дикинсон SMAS-лифтинг нижней трети лица и платизмопластику, чтобы подтянуть избытки кожи и мышцы в области шеи.

Микки Рурк , 65 лет Сам Микки не раз говорил, что сожалеет о фейслифтинге, который ему выполнил неизвестный американский пластический хирург. Ему буквально перетянули кожу, сделав операцию по женскому типу лица. Впоследствии актер переделывал операцию, добавив к ней рино— и блефаропластику.

Перебор с контурной пластикой губ. Скорее всего введен полимер, который со временем вызвал рубцевание верхней губы и изменение угла между основанием носа и верхней губой. Результат — утяжеление нижней трети лица и деформация мягких тканей. Исправить ситуацию можно хирургическим путем: удаляется биополимер и одновременно выполняется пластика губ.