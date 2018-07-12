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Какими ароматами пользуются Меган Маркл, Виктория Бекхэм, Кейт Миддлтон и Блейк Лайвли
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Какими ароматами пользуются Меган Маркл, Виктория Бекхэм, Кейт Миддлтон и Блейк Лайвли 

Harper’s Bazaar 6 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Виктория Бекхэм
Недавно Виктория поделилась со своими подписчиками в Instagram, что предмет ее обожания — аромат Room Service от Vilhelm Parfumerie. Дизайнер описала его как «супершик». В нем преобладают мускусные ноты вперемешку с деликатными цветочными аккордами.
Кейт Босворт
Кейт Босворт — преданная поклонница шведской марки парфюмера Бена Горхэма Byredo. Ее фаворит — Gypsy Water. В интервью Into the Gloss она сказала: «Его ароматы красивые, сложные, сексуальные и в то же время невинные».
Меган Маркл
На каждый день герцогиня Сассекская предпочитает Jo Malone London's Wild Bluebell. Этот легкий и свежий парфюм стал ее визитной карточкой. Ранее в своем блоге The TIG она призналась в любви к духам Bvlgari Blv II.
Сьюзен Сарандон
Сарандон предпочитает мужские ароматы: «У меня нет одного „фирменного“ парфюма. Люблю ноты сандалового дерева, например Eva от итальянской марки Santa Maria Novella. Когда беру новую роль, то начинаю новый аромат. Например, Bal à Versailles Жана Деспре упоминается в „Сумерках“, фильме, в котором я снималась с Полом Ньюманом, поэтому я носила его во время работы над этим фильмом».
Кейт Миддлтон
Когда Кейт Миддлтон выходила замуж за принца Уильяма в 2011 году, на ней был нежный цветочный аромат White Gardenia Petals Illuminum. После этого малоизвестная марка за одну ночь превратилась в суперуспешный бренд.
Блейк Лайвли
Когда-то Блейк была лицом аромата Gucci's Eau Premiére. С тех пор он так ей полюбился, что она редко изменяет этой парфюмерной композиции. Случается, что она смотрит в сторону фруктовых миксов Victoria's Secret.
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