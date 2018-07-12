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Как убрать второй подбородок?
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Как убрать второй подбородок? 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Упражнения для лица эффективно подтягивают кожу лица, устраняют мимические морщины. Убрать второй подбородок? Не проблема! Фейсбилдинг вам поможет.
Предотвратить появление второго подбородка и справиться с уже существующей проблемой поможет регулярная гимнастика, правильное питание и специальный массаж. Будьте красивы! Будьте в форме!
Любая женщина мечтает иметь подтянутое тело и гладкое лицо без морщин. При этом многие полагают, что эффективными могут быть не только аппаратные процедуры омоложения, инъекции и пластика, но и безопасные способы коррекции внешности и лифтинга кожи. Естественные методики заменяют ботокс и операции по сохранению молодости лица. Самой популярной безоперационной методикой укрепления лицевых мышц является фейсбилдинг (от англ. face (лицо) + build (строить).
В сравнении с инъекционными процедурами и круговой подтяжкой фейсбилдинг еще не так популярен, но уже имеет много последователей. Как и любая спортивная тренировка, он не дает немедленного результата в отличие от инъекций ботокса, однако обеспечивает более долговременное действие.
Регулярно практикуйте фейсбилдинг, и вы будете поражены, когда увидите, что второй подбородок исчез без следа. Посмотрите обучающий урок!
ВИДЕО: Как убрать второй подбородок
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