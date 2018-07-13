Виды российских городов украсили упаковку популярной американской косметики

Американская компания разместила на упаковке линейки косметических средств Love cities символические изображения городов, в которых функционируют магазины Kiehl's. В качестве визитки Екатеринбурга дизайнеры использовали дом Севастьянова, небоскреб «Высоцкий», цирк, Плотинку и снесенную телебашню.

Компания-производитель подчеркивает, что каждый российский город имеет свое уникальное и узнаваемое лицо. Представители Kiehl's отмечают, что они постарались максимально окунуться в жизнь каждого из 8 городов. В перспективе рассматривается возможность расширения географии населенных пунктов, представленных на упаковке выпускаемой продукции.

Компания Kiehl's уже более полутора столетия специализируется на разработке средств для ухода за волосами и кожей. На сегодняшний день это один из ведущих мировых косметических брендов, который по праву считается легендарным.