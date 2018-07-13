«Копия Барби, только большого размера»: Глюк'Oza поделилась откровенным снимком в бикини

32-летняя Наталья Чистякова-Ионова показала жаркое фото в бикини.

Певица Глюк'Oza любит дразнить фанатов провокационными фото и видео. В этот раз звезда поделилась откровенным снимком в бикини, где она очень похожа на эталон красоты всех девочек — барби.

Стройные ноги, гладкая кожа и тонкая талия, — фанаты не смогли не обратить внимание на горячий кадр.

«Вот как надо выглядеть, фото бэст», «Наташа, я реально сначала подумал, что копия Барби стоит большого размера с Твоим лицом, но потом уже через вансек вспомнил и понял, что Ты же во всем эталон, а по фигуре особенно!», «Ты просто космос, Наташа», «Барби», «то за фигура, просто бомба», — восхищаются формами Натальи поклонники.

А как тебе фигура звезды?

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Фото:Instagram