4 вида массажа для твоего здоровья

Вопрос «Как отдохнуть?» вряд ли возникает у современного городского жителя. Вокруг столько развлечений, что приходится фильтровать информацию и выбирать из сотен предложений. Один из самых приятных видов отдыха — это массаж. Он не только расслабляет, но и несёт лечебное действие. Даже если отбросить все плацебо-эффекты вроде давления на точки, особой китайской энергетики и другой магии, то массаж улучшает кровообращение, снимает стресс, расслабляет психологически и повышает настроение.

В этой статье мы расскажем о нескольких видах отдыха телом и душой, которые предлагают тайские салоны массажа «ТАЙРАЙ». Эта сеть имеет филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других крупных городах России. Плюс этой сети салонов в том, что в ней работают более 300 мастеров из Таиланда, которые хорошо знакомы с различными видами массажа и СПА из восточной медицины.

1. Традиционный тайский массаж

Многие думают, что тайский массаж — это когда девушка трётся грудью о твоё тело, сам ты весь в маслах, вокруг благовония и приятный полумрак. Если убрать из этого списка трения выступающими интимными частями, то всё остальное верно. Массаж выполняется на мате в специальной одежде, так что оставь свои эротические фантазии при себе. Этот массаж избавит от скованности в теле, разомнёт и разогреет «деревянные» мышцы. Здесь тебе проработают позвоночник и суставы, естественно, соблюдая нормы, чтобы не навредить. Продолжительность одного сеанса — от часа до двух, так что ты насладишься практически всеми удовольствиями массажа, который раньше был доступен только императорам. Попробуй традиционный тайский массаж в четыре руки от салона «ТАЙРАЙ». Это то же самое, что и обычный тайский массаж, но выполняется двумя мастерами. Продолжительность сеанса — от одного часа. Записаться на массаж →

2. Ароматерапия

Массаж с маслами — это не только приятно, но и полезно. Ну а если ты веришь в восточную магию, то для тебя это будет ещё и лечебной процедурой. Кстати, это отличный вариант для свидания. Представь: ты со своей девушкой лежишь в приятной обстановке, в окружении запахов благовоний и ароматических масел. Ароматерапия улучшает самочувствие и повышает настроение. Кроме того, твоя подруга оценит то, как масла увлажняют, питают и тонизируют кожу. Как и предыдущий массаж, в салоне «ТАЙРАЙ» ты можешь заказать ароматерапию в четыре руки. Записаться на ароматерапию →

3. СПА Про СПА слышал практически каждый человек, и объяснять, что это такое, будет лишним. В «ТАЙРАЙ» ты можешь посетить несколько видов СПА, но больше всего нам понравился «Эликсир красоты». Эта процедура специально разработана для людей с сухой кожей. Сначала ты посещаешь кедровую бочку, где распариваешь кожу, а затем на тело наносится кофейный скраб для очистки. В конце на твоё тело наносят увлажняющий лосьон. Эта процедура рассчитана на девушек. Записаться на СПА «Эликсир красоты» →

Для парней же интересна будет СПА-процедура под названием «Император». И это не громкое название, а целый комплекс процедур. Сначала ты распариваешь кожу в кедровой бочке, после чего тебе проводят соляной пилинг скрабом с морской солью и специальными лечебными маслами. Скраб очистит и омолодит твою кожу, сделает её более упругой и эластичной. В финале тебе сделают массаж в четыре руки. Процедура длится два часа, и, думаем, это будет один из самых крутых видов отдыха, которые ты когда-либо пробовал. Записаться на СПА «Император» →

4. АкваБодиСлим

Очень крутой подарок для твоей подруги, если она заботится о своей фигуре. Человек ложится в аппарат «АкваБодиСлим», затем на него накладывают водонепроницаемую ткань, после чего с трёх сторон на тело подаются 36 струй воды под разным напором. Человеку ничего не нужно делать, чтобы похудеть, — всё сделает аппарат. Разве не это мечта многих наших подруг? По рассказам специалистов «ТАЙРАЙ», «АкваБодиСлим» убирает до полутора килограммов массы всего за один сеанс, а талия уменьшается на 1-3 сантиметра. За 14 дней специалисты обещают уменьшение объёма от 10 сантиметров и более. Записаться на «АкваБодиСлим» →

Кстати, если тебе понравится отдых в «ТАЙРАЙ» или ты думаешь о том, какой бизнес открыть, то салон «ТАЙРАЙ» предлагает франшизу. Главное правило франшизы — создание дружелюбного заведения, где люди смогут отдыхать телом и душой, получая положительные эмоции от традиционных восточных методик и современных техник. Компания «ТАЙРАЙ» имеет более 40 салонов в разных городах России. Если в твоём городе отсутствует салон «ТАЙРАЙ», то, возможно, это твой шанс начать зарабатывать вместе с известным брендом на российском рынке. Подробнее узнать о франшизе «ТАЙРАЙ» →