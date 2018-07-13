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Грудь британской модели «растаяла» под кипятком
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Грудь британской модели «растаяла» под кипятком 

360tv.ru 1 час назад
Британская модель Надин Фостер попала в больницу после того, как облила свою грудь кипятком. Бюст 29‐летней девушки размером 36Е буквально на глазах стал «плавиться», сообщило издание The Sun.
Как рассказала сама Надин, горячую воду она вылила на себя, когда пыталась закрыть грелку для своего жениха.
«Мой жених Кайл не очень хорошо себя чувствовал, поэтому я решил сделать ему грелку. Попыталась выпустить из нее лишний воздух, и тут брызнул кипяток», — пояснила Фостер.
Вода попала прямо на грудь девушки. Кожа Надин начала покрываться пузырями, а модель закричала от боли.
На выздоровление девушке потребовалось три недели. Она до сих пор чувствует себя не слишком хорошо и говорит, что ее грудь испорчена навсегда.
«Я просто не могу поверить, что из-за такой ерунды я получила пожизненный шрам. Всего-то пыталась быть заботливой невестой!» — расстроенно подытожила модель.
Операцию по увеличению груди она перенесла в 18 лет. В 2007 году процедура стоила ей пять тысяч фунтов стерлингов (более 6,5 тысяч долларов по нынешнему курсу).
Самой молодой миллиардершей в мире стала модель и предприниматель Кайли Дженнер, которая приходится младшей сестрой Ким Кардашьян. Лицо девушки, которая сама заработала внушительную сумму, поместил на обложку журнал Forbes.
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