В чем отличие русской женщины от украинки

Несмотря на то, что украинский и русский народы считаются родственными, их этнопсихология отличается. Особенно очевидны различия у женской половины населения этих двух стран. Украинки и русские отличаются друг от друга не только по типу красоты, но и по целому набору психологических черт.

Внешние различия

Различия во внешности обусловлены происхождением, а также генетическим смешением с народами, проживающими по соседству. Красота русской женщины больше тяготеет к северному, финно-балтийскому типу. Это светлые волосы (светло-русые, русые, блонд) и глаза (голубые, серые, зеленые), правильные, но по отношению к типу южных красавиц более мелкие, утонченные черты лица.

Украинки, напротив, больше походят на южанок. Черты лица у них крупнее и выразительнее, чем у русских. В оттенках глаз, кожи и волос преобладают яркие контрасты: каштановые или жгуче-черные волосы (натуральных блондинок почти нет), густые черные брови при светлой коже, черные, карие или насыщенно-зеленые глаза.

Если красоту русской женщины можно сравнить с кристально-холодной зимой или застенчивой ранней весной, то красота украинки — это, несомненно, разгар августа, самый солнцепек. Каждый из этих типов по-своему хорош. Относительно ответа на вопрос, какой же лучше, тут, как говорится, кому что нравится.

Национальный характер

Точно так же, как внешность, различаются и характеры русской и украинской женщины. Первая более сдержанна, покладиста и терпелива. Она многое прощает своему мужчине и в некоторых случаях действительно готова «коня на скаку остановить и в горящую избу войти». В характере русской женщины больше сохранились следы веками вколачивавшихся в нее норм Домостроя, поэтому привычка быть в семье «на вторых ролях» для многих россиянок вполне естественна.

Украинки обладают более непокорным, строптивым и свободолюбивым характером, что обусловлено сильным влиянием культа Богини-матери. Он был распространен на территориях, которые сейчас занимают современные Румыния, Болгария, Венгрия, Польша, Украина. Украинская женщина менее склонна прощать мужчине его несовершенства и всегда готова в жарком споре отстаивать свои права.

Внутрисемейные отношения типичной украинской семьи, к примеру, конца XIX века великолепно описаны в повести «Кайдашева семья» Ивана Нечуя-Левицкого. Писатель прекрасно уловил и отношения между родственниками, и роль женщины в них. Украинки крайне редко позволяют загонять себя в позицию жертвы, чаще скандалят и активнее себя защищают.

Статистика разводов

Эти различия в национальных характерах подтверждает и статистика разводов. В России в 2012 году на 1213598 брачных союзов приходилось 644101 развод, что составляет 53% от общего числа браков. В Украине в тот же период было заключено 278 356 браков, из них 169797 распались, а это уже 61%. Даже при постоянном росте количества разводов в обеих странах количество расторжений браков в Украине на 8% больше.

Для сравнения такие же показатели в других странах: Канада — 48%, США — 46%, Великобритания — 42%, Франция — 38%, Япония — менее 27%. Такой высокий уровень разводов в России и Украине обусловлен, в первую очередь, материальными проблемами и пьянством мужа, с которыми россиянки готовы мириться в большей мере, нежели украинки.

На третьем и четвертом местах стоят половая несовместимость и измены супругов. Если у россиян обычно в измене обвиняется муж (75% изменивших — мужчины), то у украинцев доли виновников поделились между супругами приблизительно поровну (на 58% изменников — 42% изменниц).

Это подтверждает и более «горячий» темперамент украинок, и их более вольные, «матриархальные» взгляды. Для русской женщины, гораздо более готовой к жертвенности, на первом месте стоит сохранение семьи. Свое личное счастье нередко отодвигается ею на второй план.