Купить нельзя забыть? Топ-10 новинок недели

Аромат для прогулки по парку аттракционов, тканевая маска с эффектом «Золушки», праймер для создания «кукольных» ресниц и еще 7 новинок этой недели, заслуживающих вашего внимания.

Туалетная вода Noa L’Eau, Cacharel

Легендарные ароматы Amor Amor и Noa от Cacharel этим летом получили новое прочтение. Парфюмеры вдохновились атмосферой Кубы — облачили новинки в ярко-розовые бутыльки и добавили в композиции необычные ноты. Например, Aqua de Amor Amor искрится миксом из черной смородины, кокосовой воды и рома, а вот Noa L’Eau стал более мягким и женственным — его и попробовала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

«Ягодные и свежие ноты зеленого яблока в новом аромате идеально вписываются в летний сезон — а небольшую удобную упаковку (парфюм напоминает бусину) можно везде носить с собой. Так как новинка представлена в концентрации туалетной воды, ее стойкости хватает на 5 часов, но в жару этого вполне достаточно, ведь можно «окутать» себя ароматной дымкой в любую минуту. В начале я чувствую сочный аккорд из мандарина, зеленого яблока и черной смородины, а спустя некоторое время раскрывается сердце аромата — пион и жасмин. Могу точно сказать, что новое прочтение гораздо легче и женственнее оригинального Noa, а еще аромат прекрасно подходит и для работы в офисе, и для ужина под открытым небом».

Цена: 4 099 руб.

Сухой спрей Bariésun Brume Séche SPF 30, Uriage

Французский бренд Uriage давно стоит на страже кожи и защищает ее от вредного ультрафиолетового излучения (и не только — как звездные мамы используют средства марки, узнаете здесь). Новинку бренда — сухой спрей с SPF 30 — уже попробовала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

«Спрей прекрасно справился с защитой моей кожи во время отпуска. Вообще, данное средство больше похоже на дымку или даже мист: ультралегкий спрей обладает невесомой текстурой, моментально впитывается и не оставляет на теле липкого слоя. Одного баллончика точно хватит на 2 недели отпуска при постоянном использовании целой семьей. Весьма экономичный расход, при условии постоянного обновления после моря.

В составе 3 активных компонента: термальная вода Урьяж, поддерживающая оптимальный гидробаланс эпидермиса, комплекс солнцезащитных фильтров последнего поколения, обеспечивающий высокую степень защиты от лучей UVB и UVA, витамины С и Е, которые придают коже эластичность и упругость, защищая ее от фотостарения и свободных радикалов. Классический совет, про который не стоит забывать — обновляйте защиту каждые 2 часа пребывания на солнце, а также после купания».

Цена: 1 100 руб.

Гидрогелевые золотые патчи для глаз «Улитка», Dizao

Золотыми патчами и даже муцином улитки в наше время уже никого не удивить, но вот действительно эффективно работают такие средства не всегда. Зачастую использование патчей превращается в рутинную привычку — кажется, что кожа становится более гладкой, но на этом все. Марке Dizao, выпускающей исключительно натуральную косметику, удалось создать средство, работающее по всем фронтам.

Патчи «Улитка» не только разглаживает мелкие мимические морщинки и увлажняют зону под глазами, но и помогают избавиться от темных кругов (которым, будем откровенны, мало кто объявляет настоящую войну). В составе помимо фильтрата секрета улитки, коллагена и гиалуроновой кислоты есть экстракт ледяного гриба, обладающий антивозрастными свойствами, и витамин С — он и отвечает за осветляющий эффект. Действительно, после 20-30 минут зона под глазами становится ярче, будто вы уже нанесли консилер. А тем, кто привык пользоваться патчами на бегу, понравятся и отдельные упаковки–саше, — средство удобно брать с собой!

Цена: 252 руб.

Набор для путешествий Women’s Luxury Traveller Lily&Lionel, Elemis

По словам редактора BeautyHack Дарьи Сизовой, летом наборы средств в миниатюре необходимы ей как воздух — количество поездок начинает зашкаливать, как и столбики термометра, а возить с собой весь бьюти-арсенал у нее нет желания:

«Маленькая «армия» английского бренда, который специализируется на уходе за кожей и spa-услугах, не разочаровала — впечатления от средств можно сравнить с посещением спа-салона, что особенно ценно в условиях переездов и стрессов для организма. В наборе — семь бестселлеров марки, с которыми не страшны ни огонь (самолет и его сухой воздух), ни вода (пляж, солнце, соль), ни медные трубы (комфорт отеля — всегда лотерея). Эти миниатюры составили полноценную бьюти-рутину для утра и вечера (думаю, следующему путешествию тоже «достанется» — расход у средств очень экономичный).

Крем для лица с морскими водорослями и коллагеном отлично увлажнял и подтягивал кожу, крем для умывания с нежной текстурой удалял остатки макияжа после двухфазного лосьона и тоника для комбинированной кожи (в жару и в стресс себум выделяется активнее у всех девушек, независимо от типа кожи). Ночная эмульсия быстро впитывалась и восстанавливала кожу, заменяя даже ночную маску. А крем для душа и масло для тела с приятным ароматом дарили ощущение спокойствия и расслабления — в общем, чувствуйте себя как дома даже на чужих хрустящих простынях!»

Цена: 5 989 руб.

Омолаживающий крем Peptide Face Cream, EGIA

Для тех, кто уже заметил первые признаки старения или просто страдает от сухости кожи, итальянский бренд EGIA выпустил две новинки — сыворотку и крем с пептидным комплексом. Как известно, молекулы пептидов проникают в глубокие слои кожи и заставляют клетки «вспомнить» молодость — в прям смысле запускают процессы клеточного омоложения. А в креме Peptide Face Cream пептидов целое царство — поэтому уже через неделю использования заметно уплотнение структуры кожи и, в целом, улучшение ее внешнего вида.

Несмотря на то, что крем густой и похож на взбитое сливочное масло, на лице он приятно тает и экономично расходуется — в упаковке найдете лопаточку, которая спасет средство от размножения микробов. Кстати, несмотря на свои питательные свойства (в составе есть растительные масла, фитоэкстракты и пантенол), новинка отлично подходит для любого типа кожи и не вызывает жирного блеска — а значит, смело используйте и как основу под макияж.

Цена: 8 125 руб.

Укрепляющий праймер для ресниц Paradise Primer, L’Oréal Paris

Какие только «фишки» ни придумывали девушки, чтобы ресницы казались длиннее и гуще — в ход, например, шла пудра для лица, которой щедро посыпали глаза до нанесения туши. Благодаря новинке от L’Oréal Paris можно ничего не выдумывать, а просто использовать специально предназначенный для этой цели праймер. Именно так и сделала специальный корреспондент BeautyHack Дарья Миронова

«В повседневном макияже мне всегда нравится делать акцент на ресницах — аккуратные румяна, немного хайлайтера, естественный оттенок помады, слегка прокрашенные брови и ресницы, которые видно издалека. Мне всегда приходилось наносить три-четыре слоя удлиняющей туши, чтобы создать именно тот эффект, который мне нравится (немного кукольно выглядит, но я очень люблю такой результат).

Новинку от L’Oréal Paris наносила перед тушью. Упаковка средства и сама напоминает тушь, а вот главное отличие внутри тубы — праймер белого цвета нужно нанести от корней до кончиков, подождать, пока он высохнет, и прокрасить ресницы тушью как обычно. В составе Paradise Primer ухаживающие компоненты, которые укрепляют реснички. После использования новинки мне понадобился всего лишь один слой туши для создания любимого эффекта кукольных ресниц».

Цена: 599 руб.

Туалетная вода Angel Fruity Fair, Mugler

Помните, как в детстве мы ждали выходных, чтобы вместе с родителями пойти в парк аттракционов? Сердце замирало на самой высокой точке колеса обозрения, руки слипались от сахарной ваты, а киоск со сладостями будто шептал: «Выпроси еще одного петушка на палочке!» Погрузиться в атмосферу этих приятных воспоминаний предлагает парфюмер Дома Mugler Луиза Тернер, ведь новый аромат Angel Fruity Fair собрал все «сливки» (и в прямом, и в переносном смысле) ностальгии по детству.

Парфюм — для истинных гурманов, поэтому и композиция очень аппетитная и сладкая. А раскрывается она в трех гранях: сначала сочным яблоком в карамели и щедрой порцией черной смородины, личи и джамбоза, затем появляется легкий летний ветерок с оттенком розы, а после вступают обволакивающие ноты ванили, взбитых сливок и пачули. Лично мы уже вдохновились провести выходные в парке и окунуться в детство — попробуйте и вы!

Цена: 6 400 руб.

Расческа The Wet Detangler, Lilac Sorbet, Tangle Teezer

Если вам знакома проблема путающихся волос, то наверняка вы уже пользуетесь расческой-бестселлером Tangle Teezer. Недавно в коллекции случилось пополнение, и знаменитая щетка обрела удобную ручку, а этим летом Wet Detangler выпустили еще и в нежном лилово-мятном оттенке. Новинку попробовала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина:

«Tangle Teezer — это любовь с первого расчесывания и на всю жизнь! Не зря же по всему миру продано 40 миллионов расчесок. Фанатом Tangle Teezer я стала 5 лет назад (честно, я даже не помню, чем пользовалась тогда вместо этого чуда) и с тех пор не изменяю бренду. Именно после того, как я начала пользоваться расческами Tangle Teezer, заметила, что волосы перестали ломаться и начали быстрее расти (ох, уж этот массажный эффект).

Приехав однажды домой к родителям и забыв у них свою фиолетово-розовую «подружку», в панике ночью заказала новую расческу в ярко-голубом цвете. Через год та же сама история, и снова я еду за новой расческой, а сегодня в моем наборе их 4! И последняя отличается от своих «коллег», ведь у нее есть ручка. Но вновь этот бьюти-инструмент покоряет меня и заслуживает особого внимания для рассказа.

Знакомьтесь — Wet Detangler не просто расчесывает ваши волосы, но и не травмирует их, а также предупреждает ломкость. Помните все эти потерянные минуты, проведенные за расчесыванием волос после душа? Забудьте! 325 уникальных гибких зубчика созданы именно для этого. Эргономичная ручка обеспечивает легкий и комфортный процесс расчесывания, так что вы можете пользоваться ею даже в душе! Расческа точно не выскользнет из рук и станет помощницей при нанесении бальзамов и масок».

Цена 1 090 руб.

Шампунь, бальзам-ополаскиватель и интенсивный уход 3 в 1 «Дополнительный объем», Pantene Pro-V Мир может меняться до неузнаваемости, но шампуни Pantene все еще превращают волосы в настоящий шелк. Неудивительно, что средства этой марки так любит Ева Мендес — кондиционер от Pantene она использует вместо маски для волос, а серию «Дополнительный объем» обожает звездный стилист Доминик Пуччарелло, работающий с Адрианой Лимой и Алессандрой Амбросио.

Новинки бренда — шампуни «3 в 1» — не только экономят ваши средства (цены доступны всем), но и время: теперь всего один бутылек сможет заменить и шампунь, и бальзам, и маску для волос. Питающая провитаминная формула придает волосам дополнительный объем, но при этом не оставляет их пересушенными и «хрустящими», а придает им мягкость и эластичность. Тем, кто страдает от пушащихся волос и острой нехватки времени — брать на заметку!

Цена: 237 руб.

Тканевая маска Lychee Face Mask, Sephora

Все тканевые маски от Sephora неминуемо становятся бестселлерами, а все потому что в небольших ярких саше концентрируется мощь природных эстрактов, а удобный формат позволяет брать их с собой на работу, в самолет или просто носить с собой в сумочке на случай экстренной помощи коже. Новинка от Sephora — маска с экстрактом личи — помогает добиться эффекта «Золушки» за 15 минут.

Средство не только увлажняет кожу надолго, но и заставляет ее сиять — кстати, личи обладает и защитными свойствами, выступая в роли природного УФ-фильтра. Поэтому советуем взять маску с собой в отпуск и использовать перед принятием солнечных ванн. А чтобы освежиться в жару, берите на заметку наш бьюти-хак: храните саше в холодильнике, чтобы маска охлаждала кожу, а остатки эссенции наносите на все тело.

Цена: 250 руб.