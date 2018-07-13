3 лучших пилинга для мягкого очищения кожи

Lancôme Absolue Precious Cells Rose Drop

«Я часто сталкиваюсь с клиентками, которые причитают: мол, пилинг — это, конечно, хорошо, но неприятно, — говорит директор по обучению Lancôme Елена Жигунова. — В этом смысле наша новинка существенно облегчает задачу: она очень мягко и деликатно очищает кожу, да еще и возвращает ей сияние. Можно смешать средство с ночным кремом или нанести пару капель на тканевую маску перед важными событиями — эффект от ее использования сразу усиливается».

Vichy Idéalia Peeling

Пока вы спите, ночной пилинг с гликолевой кислотой и экстрактом черники бережно отшелушивает кожу, стимулирует ее обновление и борется с пигментными пятнами. Результат — здоровое сияние и безукоризненно гладкое лицо.

Double Dare OMG! Peeling Gel Этот пилинг-скатка с AHA-кислотами, гиалуроновой кислотой и экстрактом лимона очень деликатно очищает кожу и, кроме того, здорово ее увлажняет. Твердая пятерка!