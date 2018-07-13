Бьюти-практика: глянцевая кожа

Нет, жирный блеск и засаленный нос здесь ни при чем: потрудитесь сделать так, чтобы мордашка выглядела глянцево холеной — и только. Если навести искомый лоск кремами-масками не удалось, расчехляйте хайлайтер: немного фейка во имя красоты — дело святое.

Эрин Парсонс, международный визажист Maybelline New York:

«Сияющая кожа — топ-тренд на лето 2018. Для создания эффекта теплого свечения нанесите жидкий стробинг Liquid Strobe оттенка Gold на скулы, виски, переносицу, лук Купидона (так называется ложбинка по центру верхней губы), внутренние уголки глаз и еще по капельке — под «хвостики» бровей. Чтобы блики, которые вы расставили, заиграли, хорошенько проскульптурируйте лицо: для контуринга я люблю использовать Tinted Primer на тон темнее естественного тона кожи. Схема нанесения напоминает цифру 3: вдоль линии роста волос, под скулу, под челюсть. Для макияжа глаз возьмите West Coast Glow Eye Palette в теплой палитре Warm. На ресницы — два слоя туши. На губы — четкий контур для объема и сочности. Алый Lip Liner Austyn в паре с помадой аналогичного оттенка — и мейкап в категории «блестящая работа» готов».

Опубликовано в SNC № 109, июль-август 2018.