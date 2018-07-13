Ещё
Делаем простой, но выразительный летний макияж
Далее:
Читайте также:
Ещё

Делаем простой, но выразительный летний макияж 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Рассказывает стилист-визажист салона "ОблакаStudio Садовое" Мария Болдырева.
Для начала наносим надежную базу по типу кожи, легкое по текстуре тональное средство и рассыпчатую пудру.
Выделяем скулы с помощью сухих скульпторов, которые наносятся широкой кистью.
Брови фиксируем гелем по направлению вверх — максимально естественный эффект гарантирован.
Для макияжа глаз достаточно использовать один-два бежевых, кофейных оттенка теней. Тот, что посветлее, наносим на внутренний уголок глаз.
Чтобы сделать взгляд более свежим и открытым, слизистую нижнего века подчеркните белым карандашом.
Что до макияжа губ, то здесь поверх помады смело наносим блеск (и никакой гиалуронки не надо!).
Harper’s Bazaar: последние новости
3 лучших пилинга для мягкого очищения кожи Какими ароматами пользуются Меган Маркл, Виктория Бекхэм, Кейт Миддлтон и Блейк Лайвли Косметика с пометкой anti-pollution: 3 важных факта
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тату и мини-бикини: Сенчукова взволновала поклонников18
Екатерину Стриженову матом гонят с Первого канала2
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа14
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет71
Бледанс показала пикантное фото с юным красавцем31
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение