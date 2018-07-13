Простой, но выразительный летний макияж: советует визажист

Рассказывает стилист-визажист салона «ОблакаStudio Садовое» Мария Болдырева.

Для начала наносим надежную базу по типу кожи, легкое по текстуре тональное средство и рассыпчатую пудру.

Выделяем скулы с помощью сухих скульпторов, которые наносятся широкой кистью.

Брови фиксируем гелем по направлению вверх — максимально естественный эффект гарантирован.

Для макияжа глаз достаточно использовать один-два бежевых, кофейных оттенка теней. Тот, что посветлее, наносим на внутренний уголок глаз.

Чтобы сделать взгляд более свежим и открытым, слизистую нижнего века подчеркните белым карандашом.

Что до макияжа губ, то здесь поверх помады смело наносим блеск (и никакой гиалуронки не надо!).