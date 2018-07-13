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Простой, но выразительный летний макияж: советует визажист
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Простой, но выразительный летний макияж: советует визажист 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Рассказывает стилист-визажист салона «ОблакаStudio Садовое» Мария Болдырева.
Для начала наносим надежную базу по типу кожи, легкое по текстуре тональное средство и рассыпчатую пудру.
Выделяем скулы с помощью сухих скульпторов, которые наносятся широкой кистью.
Брови фиксируем гелем по направлению вверх — максимально естественный эффект гарантирован.
Для макияжа глаз достаточно использовать один-два бежевых, кофейных оттенка теней. Тот, что посветлее, наносим на внутренний уголок глаз.
Чтобы сделать взгляд более свежим и открытым, слизистую нижнего века подчеркните белым карандашом.
Что до макияжа губ, то здесь поверх помады смело наносим блеск (и никакой гиалуронки не надо!).
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