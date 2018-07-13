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Полиция США реконструировала внешность насильника по его ДНК
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Полиция США реконструировала внешность насильника по его ДНК 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
В США полиции удалось реконструировать портрет преступника, замешанного в деле об изнасиловании 1994 года, сообщает FoxNews.
Полиция Мэриленда надеется выследить насильника и убийцу, активно действовавшего в конце 20 века, воссоздав его портрет по ДНК.
Программа сгенерировала возможную внешность преступника, основываясь на его наследственности: цвете его глаз, волос и кожи, форме лица, а также потенциальных особенностях кожи в виде пигментных пятен или веснушек. На двух опубликованных 9 июля изображениях показано, как может выглядеть подозреваемый в возрасте 25 и 45 лет.
Тем не менее, полиция уточняет, что полученные изображения «являются научной реконструкцией внешности на основе данных, полученных из ДНК, и вряд ли со всей точностью повторяют внешний вид преступника».
Ранее сообщалось, что благодаря анализу ДНК во Франции задержали подозреваемых в убийстве 1987 года.
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