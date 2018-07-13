Бьюти-дайджест: от ароматных помад-тинтов Chupa Chups до масок для лица в виде черепов

Ким Кардашьян создала новые фруктовые ароматы в необычных флаконах, оносвательница линии косметики и самая читаемая блогер Востока Худа Каттан выпустила собственное реалити-шоу, а Зои Кравиц стала лицом аромата Black Opium, Yves Saint Laurent. О чем еще говорили в мире бьюти на этой неделе — читайте в нашей рубрике «Бьюти-дайджест».

Ароматы KKW Fragrance во флаконах в форме эмоджи

Со дня на день в продажу поступят ароматы KKW Fragrance — очередное творение Ким Кардашьян. Коллекция выпущена в виде смайликов из ее набора стикеров — персика, вишенки и спич-баббла. Первый аромат наполнен нотами персика, нектарина, жасмина, ванили, мускуса и сандала. Во втором смешались вишня, клубника, гардения, ваниль и древесные ноты. А третий соткан из аккордов арбуза, ананаса, бергамота, яблока, пионов, жасмина, амбры и кедра. Стоить новинки будут около 45 долларов.

Гениальный хак для придания резинке нормальной формы

Резинки-пружинки в виде телефонного провода — это одно из лучших бьюти-изобретений последних лет. Они не оставляют заломов, подходят для всех типов волос, от них не болит голова, не мокнут, поэтому это просто находка для моря или бассейна. Единственный минус, который у них есть, — они имеют свойство растягиваться, причем очень сильно и довольно быстро. К счастью, есть простой способ вернуть им первоначальный вид. Когда ваша резинка растянулась, просто положите ее в кипяток, ахалай-махалай, и готово — она как новая. Подобную «спасательную операцию» можно выполнять неоднократно.

Худа Каттан запускает собственное шоу Самая популярная блогер Ближнего Востока и основательница бренда Huda Beauty, 34-летняя Худа Каттан запустила свое реалити-шоу Huda Boss, которое будет идти каждый вторник на Facebook Watch (это специальная платформа для просмотра видео, аналогичная YouTube).

Создаем ли мы новый бьюти-продукт, снимаем рекламную кампанию, работаем над обучающими видео или просто дурачимся в офисе, люди смотрят мою программу и чувствуют себя сопричастными, это классно,

— рассказала Худа порталу Popsugar. Сегодня аккаунт Каттан в Instagram насчитывает больше 26 миллионов подписчиков, поэтому не удивимся, если шоу побьет все рекорды по просмотрам.

Chupa Chups выпустили линию косметики, которую хочется съесть

Наконец-то бьюти-линия корейской марки Chupa Chups добралась и до России. Классные жидкие помады-тинты на палочке вышли в розовом, оранжевом, красном, персиковом, алом и малиновом оттенках. Их ароматы повторяют запахи любимых сладостей детства: клубники со сливками, апельсина, малины, земляники и арбуза. Кстати, тинт вполне может заменить вам и румяна. Бархатные помады-тинты идеальны для создания эффекта зацелованных губ, а тональный кушон создаст образ свежей юной розы. Он, правда, выпущен всего в одном оттенке, причем очень светлом, но надеемся, что в линии появятся и другие цвета. Есть в ассортименте марки и средства для глаз — это жидкие тени с блестками, которые не осыпаются и легко наносятся.

Маски для поднятия настроения от Mimiang

Любительницы фильтров из Snapchat наверняка будут в восторге от новых масок корейской марки Mimiang. Они невероятно забавные по дизайну, но при этом эффективные и удобные в применении. Одна серия посвящена Хэллоуину (маски в виде черепов), вторая — животным (здесь вам милые мордочки морских котиков, хрюшек и зебры), третья — полезным сладостям. В ассортименте марки также есть специальные маски для новичков (серия «мои первые маски»). В составе новинок — морские минералы, коллаген, ниацинамид, а также такие экзотические ингредиенты, как муцин улитки, экстракты жемчуга и ласточкиных гнезд.

Невероятно, но факт: Меган Маркл сама себе делает макияж для официальных мероприятий

Уже несколько дней Меган Маркл вместе с мужем, принцем Гарри , находится в Ирландии. Поклонники не перестают восхищаться не только ее стильными нарядами, но и безупречным макияжем. Наверняка вы думаете, что над макияжем герцогини трудится целая бригада визажистов, однако это не так. Как оказалось, экс-актриса теперь делает себе мейкап самостоятельно. Визажист Меган Дэниел Мартин выложил в микроблог ее снимок из поездки в Дублин и написал, что она сама красилась на мероприятия. Этот факт подтвердил и инсайдер, который сообщил журналу HELLO! , что принца и герцогиню в поездке сопровождали 11 помощников, но вот визажиста среди них не было. Однако без личного парикмахера Меган все-таки не обошлась (видимо, фирменный небрежный пучок герцогини требует невероятных усилий).

Зои Кравиц стала новым лицом аромата Black Opium, Yves Saint Laurent

Дочь Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне 29-летняя Зои, которая уже несколько лет является международной посланницей красоты Yves Saint Laurent, теперь будет представлять новую парфюмерную композицию марки.

Я так счастлива стать новым амбассадором такого невероятного, смелого, культового аромата. Black Opium — это современная легенда, и для меня большая честь получить возможность поделиться его силой с людьми во всем мире. Я всегда получала море удовольствия от работы с этим легендарным брендом и очень хочу перевести его на новый уровень,

— сказала Кравец. Рекламную кампанию с участием Зои снимал международный фотограф и режиссер Йонас Линдстрем. В ролике, который будет представлен публике 18 августа, актриса гуляет по крышам ночного города.