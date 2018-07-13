Бьюти-акция проекта «Красота на Миллион». Результаты

Организаторы проекта «Красота на Миллион» провели смелый эксперимент и пригласили поучаствовать в нем потенциальных участниц нового сезона. Среди всех девушек, подавших заявки, координаторы выбрали 6 абсолютно разных типажей и пригласили их посмотреть, как может поменяться их внешность без использования радикальных процедур. Просто смена прически и новый макияж — и все!

Партнером столь интересной акции выступил московский салон красоты Mano beauty studio. Их стилистам предстояло подобрать наиболее подходящие образы для девушек, руководствуясь своим профессиональным вкусом. При этом участницам бьюти-эксперимента можно было фантазировать и предлагать свои идеи того, как они будут выглядеть после работы профессионалов.

Приглашаем вас оценить, что же получилось!

Больше интересных фото— и видеоматериалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

Публикация от Красота на Миллион (@krasota_na_1000000)

26 Июн 2018 в 1:26 PDT Пожалуй, откроем наш бьюти-марафон первой девушкой по имени Анна. Ей всего 22 года, и еще совсем недавно ее вес приближался к отметке 115 кг! Шокированы? Девушка тоже была весьма огорчена, поэтому решительно взялась за похудение и сумела привести себя в форму. К сожалению, «побочным эффектом» стремительного снижения веса являются «лишняя» кожа и опавшая грудь. У Анны эти проблемы тоже есть.

Девушка уверена, что избавить ее от вновь возникших недостатков помогут только пластические операции. Если этого не сделать, то она не видит смысла в дальнейшем похудении.

На этом перечень претензий девушки к собственной внешности не заканчивается. Как оказалось, Анна несколько раз ломала нос. Чтобы восстановить его форму, ей необходима ринопластика. Девушка уже успела проявить свой сильный характер. Она приняла участие в конкурсе Kleos.ru с главным призом в виде бесплатной ринопластики и, к своему удивлению, победила!

Что же касается совместного бьюти-проекта, то у Ани не было ни одной мысли, какой образ предложат ей специалисты студии Mano. Но увиденное отражение в зеркале ей явно понравилось — девушка не смогла скрыть своего восторга! Вот уж правда, бывает же такое: Анна после участия в #бьютипроекткнм стала абсолютно другим человеком! По крайней мере, внешне.

Татьяна

Пришло время рассказать о второй участнице бьюти-акции — Татьяне. Ее история типична для многих девушек, поскольку Таня никак не может построить крепких отношений с мужчиной.

Когда парни смотрят на ее фото, а потом встречаются с ней в реальности, то каждый раз отмечают, что девушка не так хороша, как на снимках. Такие откровения необычайно обидно слушать. Самооценка Татьяны из-за этого сильно пошатнулась.

Мечты о семье, детях побудили девушку оставить заявку на участие в проекте. Так как она искренне верит, что пластические хирурги помогут ей измениться и стать более уверенной в своей внешности. Кстати, когда Татьяну спросили, кого из известных личностей она считает эталоном красоты, то девушка решительно назвала участницу прошлого сезона проекта Лину!

Участие в совместной бьюти-акции стало для Тани приятным сюрпризом. Причем ее ожидания и взгляды профессиональных стилистов студии Mano сошлись: акцентом в образе стали глаза, которые изящно выделялись на фоне нежного оттенка губ и идеально ровного тона.

Девушка, безусловно, приняла работу мастеров «на ура» и сказала, что некоторые их «фишки» непременно возьмет на заметку. Но вот в финальной фотосессии Татьяна решила не выбирать удачный ракурс, а предстала такой, какая есть — со всеми недостатками.

В истории 23-летней Веры, которая также изъявила желание стать участницей бьюти-проекта, ноток драматизма практически нет. Девушка просто считает, что ее внешность может быть намного лучше. Основные претензии она предъявляет к своему носику и ушкам, мечтая скорректировать их форму, а также к улыбке.

Стилисты Mano не стали сильно «колдовать» над образом Веры, а решили подчеркнуть ее естественность и молодость. В результате, макияж девушки оказался невероятно легким, но при этом все детали были четко проработаны — именно это и создало нужный эффект, сделав образ по-весеннему свежим.

Торжество юности прекрасно подчеркнули ниспадающие локоны волос.

Анастасия

Следующая участница бьюти-эксперимента — Анастасия. В своей презентации она рассказала, что является молодой мамой и занимается в основном ведением домашнего хозяйства.

На проект «Красота на Миллион» Настя отправила анкету, чтобы решить главную проблему своего детства — некрасивый шрам на плече, который остался в результате падения с велосипеда. Травма была настолько серьезной, что девочке потребовалась операция. Теперь она никак не может исправить последствия. Настя даже несколько раз обращалась к косметологам, но и аппаратные методики оказались бессильными.

Не меньше девушку огорчает состояние ее груди, которая после беременности и кормления стала выглядеть не так роскошно, как ранее. Ну, и в заключении девушка поделилась еще одной своей «бедой» — отсутствующим зубом.

Отметим, что Анастасия уже давно следит за проектом «Красота на Миллион» и даже активно переписывалась с одной из участниц — Наталией из третьего сезона.

А вот приглашение поучаствовать в бьюти-акции в студии Mano девушке сразу понравилось. Она молниеносно согласилась, посчитав это прекрасным способом хотя бы ненадолго вырваться из рутины домашних дел.

Когда Настю спросили, каким она видит свой будущий образ, девушка была уверена — непременно ее макияж и прическа будут легкими! Но профессионалы студии Mano посчитали иначе, поэтому Анастасия из домохозяйки перевоплотилась в роковую женщину.

Томный макияж глаз, четкая линия бровей, визуально подчеркнутая граница скул… Эта сердцеедка ломает все стереотипы о скромности и кротости, присущие молодым мамам!

Валентина

У Валентины в 27 лет вполне приятная внешность. Да, она очень хочет войти в состав участниц нового сезона проекта «Красота на Миллион». Но, по большому счету, каких-то серьезных проблем у нее нет.

Валя, как и многие женщины, после родов хотела бы вернуть прежнюю красоту бюста. Возможно, ей также не мешало бы сделать блефаропластику, чтобы раскрыть взгляд и освежить лицо в целом. Кстати, Валентина внимательно следит за всеми событиями проекта, а также оставляет заявки на участие в конкурсах и акциях. В том числе ее профиль появился одним из первых в разделе «Блоги» на сайте проекта.

Шанс принять участие в совместной акции со стилистами Mano Валентина не упустила. Причем девушка отметила, что самостоятельно так накраситься у нее вряд ли получится. Особенно удивилась она прическе и даже спросила у профессионалов, как им удалось сделать ее непослушные волосы такими гладкими и блестящими.

Евгения

Евгения претендует на то, чтобы стать первой участницей проекта из Санкт-Петербурга. Даже достаточное расстояние между городами для нее не помеха. И девушка это уже доказала, когда в считанные часы после объявления результатов конкурса собралась и к назначенному времени прибыла в студию Mano.

В числе главных недостатков внешности Женя назвала грудь, потерявшую форму после беременности и родов, и не слишком хорошее состояние зубов.

Ожидания Евгении от макияжа практически в полном объеме совпали с мнением бьюти-экспертов. Стилисты сделали образ девушки, как она и предполагала, теплым и летним. Они использовали праймер со светоотражающими частицами, чтобы сделать кожу светящейся, наложили блестящие тени на веки и подчеркнули все это теплым оттенком на губах.

Но особенный восторг Жени вызвала форма бровей. Девушка всегда испытывала трудности с их укладкой, а тут стилисты Mano изящно подсказали, как можно быстро и эффектно придать им нужную форму.

Да, специалисты студии Mano проделали колоссальную работу и в течение всего нескольких часов создали абсолютно новые и уникальные для каждой девушки образы. Разве это не признак мастерства, когда над преображением 6 участниц специалисты работают без какой-либо подготовки — буквально на лету анализируют внешность и предлагают свои решения для прически и мейкапа? Вот такую работу и называют высшим пилотажем!

Как это часто бывает, к сожалению, далеко не все читатели, оставившее свои отзывы о проекте, похвалили старания специалистов. Одни убеждены, что простым макияжем решить проблемы внешности нельзя. Другие посчитали, что стилисты не приложили каких-то особенных усилий, поскольку предложенный макияж вполне под силу сделать любому. Третьи высказали претензии по поводу формы бровей.

Это прекрасно, что каждый имеет возможность высказаться! Поэтому мы с большим удовольствием изучаем все комментарии. А что скажете вы? Кому из девушек новый образ особенно к лицу?

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Оставить заявку для участия в проекте можно по ссылке Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь Паблик проекта в Instagram Мобильная версия проекта «Красота на Миллион» Наш канал в Telegram Наш канал на YouTube

Mano beauty studio