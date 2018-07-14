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7 средств по уходу за ногами, которые помогут сохранить их в порядке
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7 средств по уходу за ногами, которые помогут сохранить их в порядке 

Fraufluger.ru 35 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Лето — отличное время, чтобы достать из шкафа босоножки и продемонстрировать всем свои ноги и педикюр во всей их красоте. Помимо ногтей, не стоит забывать ухаживать за кожей ног, и следить за их общим состоянием.7 средств по уходу за ногами, которые помогут сохранить их в порядкеВся летняя обувь, кроме обуви на платформе, отличается тонкой
подошвой. К сожалению, именно она ведет к возникновению натоптышей —
уплотненных участков кожи на ступнях, которые при ходьбе могут привести к  болевым ощущениям. Многие считают, что скинув зимнюю обувь, мы даем своим ногам
возможность наконец расслабиться, а на самом же деле они ужасно страдают при  переходе с обуви на толстой подошве к сланцам и балеткам.
Еще одна летняя беда наших ног — мозоли. Они представляют собой волдырь с прозрачной жидкостью внутри, который
доставляет нам дискомфорт при ходьбе, а уж если они лопаются, то проще
отказаться от передвижения на своих двоих. Причины возникновения
мозолей также во многом связаны с переходом на летнюю обувь после зимы. Конечно, врачи уверяют нас в  том, что носить обувь следует с носками или следками, но мы игнорируем их советы,
потому что любимые сандалии смотрятся идеально лишь на босую ногу. На что только не пойдешь ради красоты!
Помимо выше указанных проблем, существует масса различных неприятностей, которые могут возникнуть из-за отсутствия ухода за ногами. Если обратить внимание на пятки, сразу станет ясно, на сколько тщателен уход за ступнями, и ногами в целом. Потрескавшиеся пятки, мало того, что смотрятся неэстетично, они также доставляют немалый дискомфорт их обладателю. Если вы не готовы обращаться к специалистам, и посещать салоны, сейчас можно найти немалое количество средств, которые используются в домашних условиях: это различные бальзамы, соли, гели, крема и многое другое, что позволяет сохранить в порядке наши ноги.
1. Dr.Sterm, гель для снятия усталости и тяжести в ногах 2. Japonica, гель-скатка для ног 3. La Ric, бальзам для ног 4. Lush, бомба для ножных ванночек 5. Weleda, тонизирующий гель для ног 6. Payot, освежающий крем для ног 7. Uriage, гель-крем для мозолистых образований и утолщений кожи Читайте также: Как сохранить молодость кожи, не прибегая к помощи косметолога Бьюти-новинки этого лета, на которые стоит обратить внимание
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