3 средства, которые помогут справиться с последствиями неправильного образа жизни

Крем Sisleÿa L'Intégral Anti-Age с экстрактом белой ивы, ратании и сои борется не только с генетическим старением, но и с последствиями неправильного образа жизни. А это понятие ученые Sisley трактуют максимально широко, включая в него как вредные привычки, так и стрессы, бессонные ночи и прочие «прелести», знакомые каждой обитательнице мегаполиса.

Гель The Illuminating Eye Gel от La Mer — находка для тех, кто много работает и веселится, а вот спит преступно мало. То есть, что скрывать, для нас с вами. Знаковый для La Mer концентрат Miracle Broth, отвечающий за регенерацию кожи, усилен комплексом Awakening Ferment, который предотвращает появление морщин и темных кругов. Ну а о мгновенном эффекте сияния и вовсе можно промолчать: тот случай, когда название средства говорит само за себя.

Название концентрата Kiehl’s Precision Lifting & Pore-Tightening Concentrate хотя и говорит само за себя, но все-таки вызывает определенные сомнения: не так уж просто поверить, что один продукт может выполнять две абсолютно разные задачи одновременно. Однако если учитывать, что появление расширенных пор связано в том числе и с потерей эластичности, все встает на свои места: экстракт дрожжей в составе концентрата стимулирует выработку коллагена, который обеспечивает эффект лифтинга и — как бонус — избавляет кожу от неровностей. Отличное средство для того, чтобы «взбодрить» уставшую кожу.