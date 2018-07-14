Выбор экспертов: 20 лучших увлажняющих спреев для лета

Виноградная вода, которая подарит глоток волшебства в ежедневной суете, термальная вода, которая поддерживает водный баланс кожи, идеальный тоник-спрей для самолета и другие средства, которые выручат вас этим летом.

Цветочная вода Eau Florale, Sisley

Лакшери-версия миста: густо пахнущая розой цветочная вода с идеальным распылителем. Eau Florale на удивление быстро снимает раздражение и действительно успокаивает кожу — а еще классно пахнет и отлично выглядит на полочке в ванной.

Цена: около 7 000 руб.

Увлажняющий мист Priming With a Hydrating Fluid, Valmont

Довольно серьезный уход, несмотря на легкомысленный форм-фактор. Этот увлажняющий флюид в спрее хорошо использовать, когда хочется какого-то дополнительного питания в течение дня. Он хорошо убирает обезвоженность, а если использовать перед сывороткой и кремом, то есть ощущение, что средства ложатся лучше.

Цена: около 8 000 руб.

Мист Mineral Water Mist, Cremorlab

Улучшенная версия термальной воды работы дорогой корейской марки — в составе есть масла (на коже они не чувствуются) и питательные компоненты. При использовании кажется вполне классической термальной водой, но эффект увлажненной кожи длится куда дольше.

Цена: по запросу

Энергетический лосьон-спрей на основе трав Herbal Drop Mist, Erborian

Уже четвертая, кажется, версия миста от любимых французских корейцев — жидкий гель с характерным для Erborian травяным запахом. Мне кажется, он будет отлично заменять летом тонер в качестве первого этапа увлажнения.

Цена: 2 250 руб.

Освежающий спрей для лица Cactus Flower & Tibetan Ginseng Hydrating Mist, Kiehl’s Пахнущий травами спрей огорчительно маленького объема. Он выравнивает цвет лица и должен хорошо подойти обладателям комбинированной кожи — помимо классических освежающих и оживляющих свойств заявлены очищающие.

Цена: 2 250 руб.

Ревитализирующий спрей-концентрат «Подзарядка красоты» Beauty Recharge, Medskin Solutions

Суперштука: полноценное уходовое средство в формате спрея. В серьезной марке MedSkin Solutions любят коллаген, и тут он тоже есть — и не просто так: этим средством я иногда даже заменяю сыворотку, и моя сухая кожа чувствует себя нормально.

Цена: 3 200 руб.

Спрей для лица KenzoKi Fresh Lotus Water, Kenzo

У меня слабость к KenzoKi и в особенности к этой воде — сейчас у меня третий или четвертый флакон. Она не делает ничего особенного, кроме того, что освежает кожу и нежно пахнет лотосом — но мне от нее больше ничего и не нужно. Люблю использовать ее перед макияжем, если уход уже впитался.

Цена: около 2 000 руб.

Морской спрей клеточный восстановитель Reviving Marine Mist, Thalgo

Флагманский продукт обновленной линии очищения — содержит морскую воду (но на вкус не соленый) и отлично ложится под средства основного ухода. В течение дня стараюсь с ним не перебарщивать — марка рекомендует слегка промакивать после миста кожу, иначе вода может сушить.

Цена: 2 750 руб.

Термальная вода-спрей Thermal Spray, Babor

Термальная вода в исполнении высокоинтеллектуальной немецкой марки — вполне классическая, но усиленная увлажняющими ингредиентами. Babor обещает беспрецедентные успокаивающие свойства и предлагает использовать спрей и для тела тоже — на пляже, например. Идея хорошая, но я бы пожадничала!

Цена: около 1 000 руб.

Мист Mist Expert Red Moisture Gel Mist, VProve

Молодая корейская марка VProve, специализирующаяся на многоступенчатом уходе за кожей, вышла на наш рынок только этим летом. Их гель-мист из линейки Expert нацелен не столько на борьбу с покраснениями, сколько на увлажнение и общее улучшение качества кожи — его можно использовать и как тоник, и поверх макияжа. В составе средства алоэ вера, экстракт женьшеня и астаксантин, который известен как антивозрастной и увлажняющий компонент.

Цена: 1 590 руб.

Виноградная вода для лица Eau de Beaute, Caudalie

Тут буду краткой: глоток волшебства в суете. Мгновенная свежесть, комфорт и увлажнение, лёгкое сужение пор и сияние. Правда, стеклянную бутылку не особо поносишь собой, но можно держать на рабочем столе, в машине, под рукой в ванной — и брызгаться каждый раз, когда «Сеня, пора освежиться» (без шуток, последствия похмелья тоже снимает на ура). А еще визажисты используют ее для фиксации тона. Ну, и «эколюбам» понравится — 100% натуральные ингредиенты.

Цена: около 1 000 руб.

Спрей Aqua Reotier, L’Occitane

В новой ультраувлажняющей линейке любимого локси вода не какая-нибудь, а из природного источника Реотье: считается, что она обогащена кальцием, который укрепляет кожный барьер и поддерживает естественный водный баланс. Проверить эту сентенцию из пресс-релиза я пока не успела, основные банки из линии еще не пробовала, но спрей, как всегда, прекрасен (у марки есть такие брызгалки в разных линиях).

Во-первых, он невеличка, влезет в любую сумку, даже средних размеров клатч (ну вдруг, вас ждет вечеринка, где «танцуют все!»). Плюс у него такое мелкое распыление, что можно брызгаться прямо поверх макияжа — ничего не потечет.

Во-вторых, он правда освежает и увлажняет, и ни одну секунду, а еще некоторое время после нанесения.

А в-третьих, он пахнет водопадами!

Цена: 1 090 руб.

Освежающий спрей мгновенного действия Quick Fix Mist, Shiseido

Если есть на свете идеальный тоник-спрей для самолета, разгара московской пробки или дедлайна, когда начальник превращается в Терминатора, — это он, добрый волшебник, блаженной свежестью снимающий любое напряжение. Эффект бодрящего, но комфортного, без колючести, холодка моментальный — и самое классное, что длится он не считаные секунды, а ещё минут 10. Ощущение, что ты воскресла, помолодела, телепортировалась к норвежским фьордам — все сразу.

Цена: 1 599 руб.

Увлажняющая освежающая дымка для лица Valo Glow Refresh Hydrating Vitamin C Mist, Lumene

Это классическая «водичка» пригодится для перезагрузок в течение дня — ее можно наносить прямо на макияж, она не содержит масел и впитывается моментально.

Я наносила с утра на чистую кожу и думала распределить ватным диском, но реально не успела: три секунды — и кожа ее съела. Формула с витамином С обещает моментальное сияние, но я скорее назвала бы это свежестью. Из бонусов — сладко-свежий запах (в составе есть арктическая морошка и 96% ингредиентов — натуральные) и большой флакон, которого надолго хватит.

Цена: около 1 000 руб.

Дымка Hydra Beauty Essence Mist, Chanel

Люблю за мягкое распыление — средство с удобным дозатором моментально освежает кожу. При распылении лицо будто бы окутывает тонкая вуаль. Тут же чувствуешь свежий ненавязчивый цветочный аромат. Очень часто использую эту дымку, когда в разгаре рабочего дня начинаю уставать и нужно быстро «взбодриться». Активный компонент средства — цветок Камелии Альба, который отвечает за увлажнение кожи. Уверена, дымка не раз выручит меня предстоящим летом!

Цена: 4 415 руб.

Дымка-спрей увлажняющая SPF30 Eau Thermale Brume d'Eau SPF30, Uriage

При первом взгляде на флакон, кажется, что это обычная термальная вода в travel-формате. На самом деле это инновационное средство, которое поддерживает естественный водный баланс кожи и может экстренно увлажнить ее. И у средства это получается на «ура» — как раз за счет того, что оно обогащено термальной водой. Весомый бонус — SPF-фактор 30 (пригодится в отпуске и для защиты от первых солнечных лучей). Недавно я прошла исследование на уровень увлажнения, и оказалось, что моя кожа увлажнена всего на 34%. Но благодаря этой дымке она стала более напитанной, и сухость меня больше не беспокоит — кладу компактный спрей в сумочку и освежаюсь в течение дня: в офисе, в машине, пока стою в пробке, или дома, пока готовлю ужин. Особенно нравится наносить средство перед вечерним уходом или в выходные, когда на лице нет косметики.

Цена: 487 руб.

Тоник-спрей Pivoine Sublime Perfecting Mist, L’Occitane

Спрей от L’Occitane с волшебным весенним ароматом цветущего сада я использую не только как освежающее и увлажняющее средство, но и при нанесении макияжа: после крема распыляю по лицу спрей и затем использую тональную основу, которая ложится на лицо тонким слоем и полностью сливается с кожей.

В составе средства нет спирта, а экстракт пиона отлично выравнивает и разглаживает кожу. Распыление тоже заслуживает всяких похвал — специальный дозатор превращает тоник в «пыль», что помогает равномерно орошать все лицо.

Обладательницам сухого типа кожи советую использовать спрей и в течение дня — чтобы освежать лицо и обновлять макияж.

Цена: 1 090 руб.

Освежающий и успокаивающий тоник Remedy Toner, [Comfort.Zone]

Спрей-тоник для лица и шеи мгновенно дарит коже увлажнение, свежесть и комфорт. Ненавязчивый освежающий аромат в сочетании с легчайшей текстурой подходит для чувствительной кожи, которая склонна к раздражениям и покраснениям. Формула на 98% состоит из ингредиентов натурального происхождения и не содержит силиконов, что особенно ценно — средство не забивает поры, а скорее наоборот — сужает их и делает кожу гладкой. Наношу средство утром и вечером на ватный диск и мягко распределяю на лице, избегая область под глазами. Первые 10 минут вы чувствуете на лице легкую пленку, но ощущения не доставляют дискомфорта. Спрей не провоцирует воспалений на коже и устраняет шелушения ­— как раз то, что нужно коже в период наступления тепла.

Цена: 2 772 руб.

Термальная вода Eau Thermale, Avène

Возьму в отпуск 300 мл флакон термальной воды и буду щедро поливать ей всю семью! Недавно я вернулась с пресс-тура бренда, где своими глазами увидела, как делается легендарное средство. Единственный завод, где производится вода, находится прямо над термальным источником в городке Avène. По водопроводу из нержавеющей стали вода доставляется на производство с глубины 160 метров и расфасовывается в аэрозоли в стерильном цехе. Поэтому буду смело распылять ее и на кожу 5-летней дочери после загара и во время перелетов.

Цена: 502 руб. (300 мл)

Успокаивающий спрей Sensitive Vegetal, Yves Rocher

Успокаивающий спрей от Yves Rocher станет лучшим другом для всех обладательниц чувствительной кожи. Во-первых, он отлично освежает лицо, не создавая на нем липкого слоя и не делая кожу слишком жирной. Во-вторых, средство избавляет от покраснений и увлажняет сухие шелушащиеся участки (которые из-за макияжа так и норовят привлечь к себе повышенное внимание). Наношу средство в качестве завершающего этапа макияжа и в течение дня, чтобы освежиться. За успокаивающее действие спасибо экстракту листьев сигезбекии восточной — этот компонент не только борется с раздражениями и воспалениями, но и защищает кожу от перепадов температур и загрязнений окружающей среды.

Цена: 690 руб.