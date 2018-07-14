3 лучших оттеночных бальзама для губ

Instant Light Lip Perfector, Clarins

Ровно тот случай, когда приятное отлично уживается с полезным: блеск с тающей гелевой текстурой подчеркивает естественную красоту губ и, кроме того, эффективно за ними ухаживает.

Tinted Peach Pink Ball, Dr. Pawpaw

Главный ингредиент этого бальзама — папайя: в сочетании с маслом алоэ и витаминами А, С и Е она быстро реанимирует сухую кожу губ. Что до цвета, то он идеально подходит для естественного макияжа — едва заметный, но при этом выразительный.

Coral Glow, La Mer La Mer — редкая марка, которая одинаково здорово проявляет себя и в макияже, и в уходе. За доказательствами далеко ходить не надо: средство Coral Glow увлажняет и придает губам невесомое полупрозрачное покрытие.