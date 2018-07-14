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3 лучших оттеночных бальзама для губ
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3 лучших оттеночных бальзама для губ 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Instant Light Lip Perfector, Clarins
Ровно тот случай, когда приятное отлично уживается с полезным: блеск с тающей гелевой текстурой подчеркивает естественную красоту губ и, кроме того, эффективно за ними ухаживает.
Tinted Peach Pink Ball, Dr. Pawpaw
Главный ингредиент этого бальзама — папайя: в сочетании с маслом алоэ и витаминами А, С и Е она быстро реанимирует сухую кожу губ. Что до цвета, то он идеально подходит для естественного макияжа — едва заметный, но при этом выразительный.
Coral Glow, La Mer  La Mer — редкая марка, которая одинаково здорово проявляет себя и в макияже, и в уходе. За доказательствами далеко ходить не надо: средство Coral Glow увлажняет и придает губам невесомое полупрозрачное покрытие.
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Женский форум
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