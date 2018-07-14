Чем опасно интимное отбеливание

Индустрия красоты не знает препятствий и границ. Сегодня популярность набирает новый вид косметических услуг — блидинг, или отбеливание интимных мест: ануса, половых губ, части мужских гениталий.

Нет ни одного врача, который бы назначил эту процедуру пациенту — таких показаний попросту не существует. Но врачи также хорошо знают, что названные места способны менять свой цвет из-за гормональных сбоев во время беременности или климакса, в силу возрастных изменений. В паху или анальном отверстии кожа может потемнеть из-за банального натирания тесной одеждой. Нередко изменение цвета кожи происходит в виде пигментации. Самое обидное, что эти пятнистые зоны начинают выступать из-под купальника. И тогда, в основном женщины, готовы к любой процедуре, которая бы избавила их от подобного рода пятен.

Первыми пользователями этой процедуры были порнозвезды, спортсмены, актеры, поп-исполнители. Но вскоре она получила широкое распространение. Индустрия красоты тут же откликнулась на запрос. Для отбеливания интимных мест выпускается масса кремов, специальных средств, делающих эту процедуру наиболее эффективной.

Для отбеливания интимных зон применяется специальный крем, осветляющий кожу, который наносится, к примеру, на анус, только что подвергшийся депиляции. Гинеколог Дженнифер Вайдер в интервью журналу «Космополитен» называет эту процедуру далеко не безопасной и способной принести организму вреда больше, чем пользы. Она приводит примеры, когда отбеливание интимных мест вызывало сильнейшее жжение и даже оставляло безобразные рубцы.

Но даже если все прошло благополучно, возможны последствия от применения кремов для отбеливания. Американское общество акушеров-гинекологов (ACOG) предупреждает, что большинство кремов содержит гидрохинон. Ученые связывают его с онкологическими заболеваниями, поэтому он официально запрещен во многих европейских странах. США от гидрохинона пока не отказались.

Ртуть — еще одно опасное вещество, которое часто используется в отбеливающих косметических средствах. И хотя ее доза там микроскопична и считается безвредной, при соприкосновении с интимными местами ртуть способна вызвать целый ряд заболеваний. Нервная и иммунная системы, сердце, легкие, почки — любой из этих органов может попасть под удар. Американские и европейские врачи зафиксировали несколько случаев, когда из-за некачественного крема после отбеливания женщины получили отравление ртутью. Чаще оно выражалось в виде головных болей, изменений когнитивных функций и даже потере памяти.

В Канаде и некоторых штатах США в настоящее время не рекомендуют использовать для отбеливания непроверенный крем иностранного производства из-за возможного наличия в нем ртути.

В лекарственных препаратах для лечения различного рода дерматитов используются стероиды. Они быстро и эффективно избавляют от сыпи, экземы и других заболеваний кожи. Однако недобросовестные производители косметики используют их в кремах для отбеливания. Стероиды сжимают кровоток, за счет чего происходит осветление кожи. В свою очередь сжатие кровотока приводит к возникновению целого ряда заболеваний организма, вплоть до синдрома Кушинга. ACOG выступает против использования стероидов в косметике для интимных мест.

Даже врачи, которые выполняют интимное отбеливание, предостерегают от возможных последствий этой процедуры. Так, кандидат медицинских наук Олег Ермолаев предупреждает, что, к примеру, курс осветления лазером может составлять до четырех процедур, перерыв между которыми должен быть не менее месяца. В этот период, пока ощущаются последствия процедуры, нельзя посещать бассейн или плавать в море, интенсивно заниматься спортом, пользоваться горячей ванной и заниматься сексом. Любое нарушение данных запретов может обернуться негативными последствиями.

Врач, клинический косметолог Ануша Манини в интервью индийскому журналу Time поясняет, что влагалище, анус и область вокруг них не требуют никакого вмешательства, кроме душа с мылом или гелем. По словам доктора, главное, чтобы интимная зона всегда содержалась в чистоте. Единственное, что можно добавить, это обработка оливковым маслом — лучшей процедуры, считает он, для интимных мест придумать нельзя.

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