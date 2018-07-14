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Wanted: невесомое тональное средство Hello Happy, Benefit
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Wanted: невесомое тональное средство Hello Happy, Benefit 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — тональное средство Hello Happy, Benefit, которое выравнивает тон кожи получше фотошопа. Benefit известен своими средствами для бровей и фирменной трехэтапной техникой придания им идеальной формы (эксперты бренда занимаются моделированием бровей с незапамятных времен… или, если быть точнее, с 1976 года). Но, похоже, у марки появился новый бестселлер — тональный флюид Hello Happy.
«Все оттенки счастья», как его прозвали успевшие попробовать новинку бьюти-блогеры. Средство защищает от солнца (SPF 15 — то, что нужно в условиях городской среды), скрывает покраснения и выравнивает тон, но при этом оставляет веснушки и не перекрывает черные круги под глазами (увы). Зато экспертам марки удалось добиться необычного финиша — матового покрытия с мягким свечением (спасибо специальным светоотражающим частицам). Лицо не выглядит жирным блином, а лишь деликатно сияет, как у моделей на показе Valentino.
Просто выберите наиболее подходящий вам оттенок (всего 12 вариантов, правда, а не 40, как у Fenty Beauty), нанесите на кожу (можно как пальцами, так и кистью или бьютиблендером) и наблюдайте, как происходит волшебство. Средство, которое изначально кажется довольно легким по текстуре, но насыщенным пигментами, за считанные секунды подстраивается под тон кожи и становится абсолютно невидимым. Новинка стойко выдерживает восьмичасовой рабочий день и не оставляет следов на экране телефона (проверено лично).
Упаковка Hello Happy получилась вполне в духе марки — никаких черных скучных флаконов. Тональное средство «одето» в бежевый тюбик с забавным смайликом. Новинка продается в «Иль де Боте» по ценеот 2125 до 2500 рублей. При покупке тональной основы дарят классную блестящую брендированную косметичку.
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