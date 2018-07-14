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Петербургский парфюмер создала запах футбола
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Петербургский парфюмер создала запах футбола 

Мир24 1 час назад
Парфюмер из Санкт-Петербурга Карина Шишкина создала аромат специально к чемпионату мира по футболу, сообщает «МИР 24». Она назвала его «Белые ночи мундиаля».
«Должен приехать молодой человек, спортсмен из Москвы. Он присутствовал на всех матчах и хочет аромат на тему мундиаля», — говорит Шишкина.
Раньше мастер черпала вдохновение на улицах, а теперь — на стадионах. По ее словам, чемпионат подарил массу положительных эмоций, и у каждого они свои. А значит, у мирового первенства не может быть один аромат.
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