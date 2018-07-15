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Оставим в секрете: 5 бьюти-процедур, о которых мужчинам лучше не знать
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Оставим в секрете: 5 бьюти-процедур, о которых мужчинам лучше не знать 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Мужчины, конечно, в курсе, что мы бреем ноги и пользуемся тампонами, и в этом нет никакого секрета. Но все-таки о некоторых женских уловках и процедурах нашим благоверным лучше не знать. Никогда!
Лазерная эпиляция
В самой лазерной эпиляции нет ничего шокирующего для мужчины, но все-таки об одном моменте ему лучше не догадываться. Если ты отправишься на диодную эпиляцию, которая на данный момент считается самой эффективной и надежной, не избежать неприятного запаха во время процедуры — аромат жженных волос и запах запеченной курочки… Надеемся, что он никогда не узнает об этом! Носочки для педикюра
Носочки для педикюра — чудесная вещь! Надеваешь их на ночь, а утром — вуа-ля — вся «мертвая» кожа отходит сама. Супер! Главное, чтобы твой бойфренд этого не увидел — так человека и до моральной травмы довести не долго… Он, конечно, всякое повидал, но кожа, слезающая клоками с твоих ножек, — это уж слишком. Кровавая маска
Спасибо за это Ким Кардашьян, как и за многие другие безумные бьюти-лайфхаки. Пару лет назад невероятно популярной стала омолаживающая процедура Vampire Facial, смысл которой в том, что у пациента берут кровь, выделяют плазму, обогащают нескольким полезными элементами и… наносят на лицо! Зрелище не для слабонервных. Особенно не для слабонервных мальчиков! Клей для груди
К тому, что женщины «жульничают» с размером груди, носят пуш-ап белье и иногда подкладывают силиконовые подушечки в бюстгальтер, мужчины давно привыкли. Но клей! Нью-йоркский косметолог изобрел специальный клей для груди, который побеждает гравитацию и позволяет надолго закрепить бюст в «выгодном положении», чтобы он прекрасно смотрелся в декольте и не «сползал» в сторону подмышек. К такому потрясению твоего бойфренда жизнь не готовила! Улиточная слизь
Если ради молодости и красоты ты не брезгуешь даже улиточной слизью, то твоему парню, возможно, лучше не знать, из чего состоит твой любимый корейский чудо-крем. Это касается и салонных процедур — улиточных масок, которые также сделаны из натуральной слизи и призваны омолодить кожу. Осторожно, мужчины бывают очень брезгливыми!
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