Джиджи Хадид выложила фото с грязными волосами

Недавно Джиджи Хадид (Gigi) и Зейн Малик (Zayn) официально подтвердили, что они снова вместе после перерыва, который пара решила взять в марте этого года. В течение последних недель их то и дело видели вместе, возлюбленные без перерыва делились совместными фотографиями в соцсетях, а вчера Хадид даже поделилась некоторыми очень личными подробностями их отношений.

Модель выложила в селфи без макияжа, открыто продемонстрировав веснушки на лице, которые очень любит ее бойфренд.

«Мой малыш любит мои веснушки, — написала девушка.

Джиджи также добавила комментарий для своей мамы:

«Мама, я наношу солнцезащитный крем, честное слово!» А вот поклонники модели не оценили ее «натуральный» образ: многие из них обратили внимание на грязные волосы у Джиджи. Кстати, девушка появляется на публике с немытой головой уже не в первый раз.

«Я думала, модели не могут позволить себе ходить с немытыми волосами, — оставила комментарий одна из поклонниц Хадид.

К тому же, несколько недель назад Джиджи и Малика обвинили в «фальши», назвав их отношения просто пиар-ходом из-за того, что музыкант не был подписан на девушку в.

«Мне не нужна подписка от человека, который не очень активно пользуется приложением. Мои глаза вытатуированы у него на груди», — ответила девушка.