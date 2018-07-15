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Джиджи Хадид выложила фото с грязными волосами
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Джиджи Хадид выложила фото с грязными волосами 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Недавно Джиджи Хадид (Gigi) и Зейн Малик (Zayn) официально подтвердили, что они снова вместе после перерыва, который пара решила взять в марте этого года. В течение последних недель их то и дело видели вместе, возлюбленные без перерыва делились совместными фотографиями в соцсетях, а вчера Хадид даже поделилась некоторыми очень личными подробностями их отношений.
Модель выложила в селфи без макияжа, открыто продемонстрировав веснушки на лице, которые очень любит ее бойфренд.
«Мой малыш любит мои веснушки, — написала девушка.
Джиджи также добавила комментарий для своей мамы:
«Мама, я наношу солнцезащитный крем, честное слово!» А вот поклонники модели не оценили ее «натуральный» образ: многие из них обратили внимание на грязные волосы у Джиджи. Кстати, девушка появляется на публике с немытой головой уже не в первый раз.
«Я думала, модели не могут позволить себе ходить с немытыми волосами, — оставила комментарий одна из поклонниц Хадид.
К тому же, несколько недель назад Джиджи и Малика обвинили в «фальши», назвав их отношения просто пиар-ходом из-за того, что музыкант не был подписан на девушку в.
«Мне не нужна подписка от человека, который не очень активно пользуется приложением. Мои глаза вытатуированы у него на груди», — ответила девушка.
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