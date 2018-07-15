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Топ-3 самых необычных digital-сервиса в индустрии красоты
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Топ-3 самых необычных digital-сервиса в индустрии красоты 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Preemadonna
Сервис под названием Preemadonna придумала американка При Валиа. Сначала она создала принтер, который с филигранной точностью перенесет на ногти рисунок любой сложности, но потом поняла, что и этого недостаточно: девушка разработала специальное приложение, которое с этим самым принтером интегрировано. «Нанесите лак, выберите в телефоне понравившийся дизайн (или создайте свой), положите руки в принтер и подождите пару секунд. Готово!» — рассказывает При.
MatchCo
В минувшем году весь beauty-рынок взбудоражила новость о том, что косметический гигант Shiseido купил американский стартап MatchCo — приложение, позволяющее подобрать идеальный тональный крем. Мари-Аврора Кантон, региональный digital-директор компании, заявляет: «Мы сразу обратили внимание на проект. Только подумайте, сколько женщин мучаются в поисках „того самого“ средства? Приложение в считанные секунды определяет нужный вариант и более того, помогает организовать доставку на дом». «Это только начало! — подхватывает сооснователь MatchCo Энди Хоуэлл. — Совсем скоро мы выйдем на новый уровень персонализации: грядут большие перемены!»
Spruce
Приложение Spruce позволяет пройти онлайн-консультацию у дерматолога: за 40 долларов состояние вашей кожи оценит квалифицированный врач. Он же пропишет план лечения и будет на связи в течение 30 дней — на тот случай, если возникнут вопросы.
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