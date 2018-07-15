Как менялся эталон идеального мужского тела

Даже за последние сто с небольшим лет идеалы мужского телосложения изменились весьма и весьма радикально. С научной точки зрения это особенно интересно еще и потому, что сохранились многочисленные свидетельства этих перемен, зафиксированные в культуре. Эти иллюстрации показывают, как быстро менялось отношение к мужскому телу на протяжении новейшей истории и как это продолжается и сегодня. 1870-1900-е: клуб толстяков

Конец 19-го века в развитых странах ознаменовался всеобщим повышением доступности пищи. Это привело к тому, что ожирение впервые в истории стало глобальной проблемой. В царской России, Великобритании и США создаются клубы толстяков, в которых тучные мужчины могут встретиться и провести время за обсуждением проблем лишнего веса. Крупные мужчины стали эталоном мужской красоты на долгое время — сама их комплекция выдавала достаток, что в те времена было важным признаком привлекательности. Немногочисленные атлеты того времени были настоящей диковинкой и воспринимались скорее как цирковые звери, а не реальные люди. 1930-1940-е: военное положение

Первая мировая война и революции по всему миру изменили все — в том числе и отношение к мужской красоте. На передний план вышли мужчины военного типа — в форме и с соответствующей осанкой. Огромные животы не вязались с новыми реалиями, в цене снова была подтянутость и худоба. Такой тип внешности быстро перекочевал на экраны кинематографа: послевоенная эпоха дала миру актеров нового типа, которые заложили основы сегодняшних идеалов. 1960-е: андрогинность

Подросшее послевоенное поколение больше не желало походить на своих родителей. На смену чопорной военщине пришел бунт, который проявился в длинных волосах и болезненной худобе. В топ популярности попадают герои эпохи — рок-музыканты, которые становятся законодателями моды на ближайшие пару десятилетий. 1980-е: заря бодибилдинга

Рок-н-рольный образ жизни успел всем порядком поднадоесть и на сцене появились новые герои — культуристы, сложенные так, будто они только сошли с Олимпа. Гипермаскулинность мгновенно стала трендом — сотни тренажерных залов, открывшихся по миру, и доступность анаболиков, тогда еще не запрещенных законодательством, породили армию тех, кто мечтал походить на икону того времени — австрийского атлета и плейбоя Арнольда Шварценеггера . 1990-2000: умеренный атлетизм

Когда все понемногу начали осознавать, что мышечная масса как у Шварценеггера редко бывает необходима в условиях реальной жизни, на сцену вышли более реалистичные мужчины. Спортивная худоба превратилась в тренд, который задавали с экранов голливудские актеры. Символом времени можно назвать Бреда Питта в «Бойцовском клубе» — худой и мускулистый, он показал новый пример для подражания. Тренд держится по сей день, несмотря на заявления так называемых dadbod — мужчин с брюшками и неразвитой мускулатурой, которых по-прежнему больше, чем всех остальных. Современность

В 2012 году исследователи из Института неврологии использовали 3D-визуализацию, чтобы оценить предпочтения мужчин и женщин в плане красоты мужского тела. Для обоих полов идеальным был худой и мускулистый тип телосложения. Тенденция к развитию тела сохраняется и приобретает все больший масштаб, поэтому нет причин ожидать резких перемен в восприятии идеального мужского тела.