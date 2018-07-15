Все об идеальных стрелках: спрашиваем визажиста

Рассказать о том, как добиться по-настоящему крутых стрелок, мы попросили визажиста Олесю Ерохину.

С помощью каких подводок можно добиться действительно «плотного» цвета?

На самом деле вариантов здесь множество. Гелевые (мне нравится Chromaline от M. A. C), жидкие (отличные есть у Sephora)… При желании и вовсе можно использовать обычные тени в сочетании с белым карандашом или жидкие устойчивые матовые помады.

Чем наносить?

Какой бы продукт вы ни выбрали, обзаведитесь хорошим инструментом. Лучше выбрать скошенную синтетическую кисть или поискать похожие в художественных магазинах. Свои любимые кисти для помад и стрелок я часто покупаю именно там.

Каким должен быть остальной макияж?

Чтобы яркие стрелки смотрелись аккуратно и органично, уделите внимание хорошему, ровному тону, причесанным бровям и ухоженным губам. И да, не стоит перегружать лицо другими яркими акцентами: эффектного макияжа глаз вполне достаточно.