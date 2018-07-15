Готовим кожу к макияжу: 3 проверенных средства

Эмульсия-перфектор Serene Light от Rouge Bunny Rouge

Средство мгновенно «подтягивает» и выравнивает кожу, а также возвращает ей законное сияние: все благодаря специальным светокорректирующим частицам. Рекомендуем!

Увлажняющее средство с эффектом сияния Top Secrets, Yves Saint Laurent

Увлажнить кожу на 72 часа, выровнять тон, справиться с тусклым цветом лица? Все это под силу средству Top Secrets, которое подойдет любому типу кожи и станет отличной базой под макияж.

Праймер Photo Finish, Smashbox

Самая настоящая классика жанра: шелковистая база с экстрактом виноградных косточек, которой признаются в любви визажисты по всему миру. Самое главное — она не сушит кожу, не забивает поры и даже помогает скрыть мелкие морщинки. Результат — по-настоящему идеальная бархатная кожа.