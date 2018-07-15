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Готовим кожу к макияжу: 3 проверенных средства
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Готовим кожу к макияжу: 3 проверенных средства 

Harper’s Bazaar 5 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Эмульсия-перфектор Serene Light от Rouge Bunny Rouge
Средство мгновенно «подтягивает» и выравнивает кожу, а также возвращает ей законное сияние: все благодаря специальным светокорректирующим частицам. Рекомендуем!
Увлажняющее средство с эффектом сияния Top Secrets, Yves Saint Laurent
Увлажнить кожу на 72 часа, выровнять тон, справиться с тусклым цветом лица? Все это под силу средству Top Secrets, которое подойдет любому типу кожи и станет отличной базой под макияж.
Праймер Photo Finish, Smashbox
Самая настоящая классика жанра: шелковистая база с экстрактом виноградных косточек, которой признаются в любви визажисты по всему миру. Самое главное — она не сушит кожу, не забивает поры и даже помогает скрыть мелкие морщинки. Результат — по-настоящему идеальная бархатная кожа.
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Женский форум
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