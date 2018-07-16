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90-летняя бабушка из Магнитогорска стала звездой Instagram
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«Все вокруг воняет и тухнет»

90-летняя бабушка из Магнитогорска стала звездой Instagram 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Магнитогорске пожилая модница стала иконой стиля в Instagram. Бывшая учительница Раиса Гладских уже отметила 90-летний юбилей. Но, несмотря на преклонный возраст, старушка покоряет аудиторию популярной соцсети. Первые публикации в ее аккаунте появились пару лет назад, за это время число подписчиков модной блогерши достигло 18 тысяч человек.
«Я все еще живу, собираю овации и даже делаю селфи», — цитирует надпись на ее страничке ФАН.
В публикациях женщина рассказывает о своей семье: родителях и покойном муже, о том, что работала учительницей начальных классов, а затем перешла на Магнитогорский металлургический комбинат.
Последняя публикация сделана 3 июля. На фотографии Раиса предстает перед подписчиками в эффектной летней шляпке и в кружевном кардигане. Известно, что вести аккаунт Раисе Гладских помогают три ее внучки.
«Внучки нашли себе новое занятие, теперь в постоянных разъездах, вижу их чаще по скайпу. Говорят, мы тебе из Марокко крем от морщин привезли. Улыбаюсь, конечно. Крем от морщин в моем возрасте дает бодрость и надежду. Мысли о гладкой коже отвлекают от мыслей об аритмии», — шутит бабушка в аккаунте.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 21-летняя британка, страдающая редким заболеванием кожи, выглядит старушкой. Зара Хартшорн уже проходила через пластическую операцию, но ее лицо все равно выглядит как у пенсионерки.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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