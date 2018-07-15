А вы угадаете, для чего это нужно?

В погоне за красотой женщины порой готовы на все, например, использовать вот такие странные штуки. А производители всевозможных бьюти-гаджетов готов удовлетворить любую потребность.

В последнее время все новые тренды в мире красоты приходят из Азии. Сначала рынок завоевала азиатская косметика, а теперь и невероятные приспособления красоты завоевывают поклонников по всему миру.

Это устройство называется OMNI BEAUTY LIFT HIGH NOSE. Оно помогает улучшить форму носа. Работает гаджет очень просто: мягкие насадки предназначены для ноздрей, а поршень, расположенный сверху, создает давление на переносицу. Аппарат создан для тех, кто мечтает придать своему носу более курносую форму. Стоимость этого гаджета начинается от 70 долларов, что в переводе на рубли составляет примерно 4300. Сколько времени понадобится, чтобы изменить форму носа, производители не сообщают.