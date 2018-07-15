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Что такое блефаропластика?
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Что такое блефаропластика? 

Я Покупаю 24 минуты назад
Фото: Я Покупаю
Блефаропластика — это хирургическая операция, в ходе которой происходит подтяжка верхнего и/или нижнего века. За прошедшие пять лет блефаропластика стала одной из самых востребованных операций пластических хирургов. Проводится она в эстетических целях ради омоложения. Чаще всего на такую радикальную процедуру решаются женщины после 40–50 лет, когда это единственный эффективный способ убрать мешки под глазами, нависшее веко или заметные морщины.
Блефаропластика проводится под наркозом — общим или местным (зависит от индивидуальной реакции на препараты и общего состояния здоровья). Так как это серьезное вмешательство, необходимо знать и о достаточно долгом периоде реабилитации. На веко будут накладывать швы, так что какое-то время после операции придется посещать клинику и проходить процедуры. К тому же в первое время будут естественные побочные явления: сильная реакция на свет, обильное слезотечение, расфокусировка зрения.
Но уже через несколько недель после операции, когда отечность спадет, взгляд станет моложе, глаза широко раскроются за счет коррекции века, швы станут незаметными, а морщины — меньше. Известны случаи, когда после такой операции даже улучшалось зрение.
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