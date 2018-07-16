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Пикантный момент: где сделать интимный пирсинг
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Пикантный момент: где сделать интимный пирсинг 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: pixabay.com
Многие забывают о самых горячих местах для пирсинга, ведь традиционными местами для прокола принято считать уши, нос и пупок. WMJ.ru разобрался, на каких частях тела можно делать интимный пирсинг и опасно ли это для здоровья.

Соски

Начнем с самого безобидного — прокалывания сосков. Эта часть тела — классика в интимном пирсинге. Маленькая сережка в проколотом соске смотрится очень сексуально, но, прежде чем решиться, давай подумаем, чем это может обернуться. Во-первых, риск инфицирования выше, чем при прокалывании ушей, но при правильном уходе этого можно избежать.
Во-вторых, хотя многие и делают пирсинг для большей чувствительности, но все может обернуться и ровно наоборот. Главное — соблюдать осторожность при проколе и не задеть нерв. В-третьих, если прокол надоест, то нужно будет делать операцию, потому что сам он никак не зарастет. И хорошая новость для молодых мам: пирсинг сосков никак не влияет на кормление грудью! Единственное, что нужно будет делать, — снимать сережку перед каждым кормлением.

Клитор

Пожалуй, экстравагантнее места для прокола не найти. Пирсинг самого клитора выполняется крайне редко, потому что это опасно и больно. Обычно прокалывают так называемый капюшон, который располагается сверху. Плюс процедуры — безболезненность и быстрота выполнения. В итоге ты получишь массу удовольствия при сексе, потому что клиторальный пирсинг усиливает ощущения, а время для достижения оргазма сокращается в разы.

Половые губы

Ты знала, что еще со времен Древней Персии, Древней Индии и древних стран Африки молодым девушкам прокалывали половые губы и соединяли колечком? Эта традиция была символом невинности. Сейчас такой пирсинг делают чисто ради эстетики и сексуальных ощущений. Но будь осторожна: мало того что прокол очень долго заживает (до нескольких месяцев), так еще надолго придется отказаться от интимной близости.
При пирсинге больших половых губ не стоит рассчитывать на уникальные ощущения в сексе, он скорее для красоты, а вот прокол малых исключительно для удовольствия, так как он во время секса будет задействовать больше нервных окончаний.
Нужно сказать, что далеко не каждому партнеру это может понравиться, так что, прежде чем прокалывать, очень хорошо подумай, нужно ли это вообще.
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