5 самых запоминающихся ароматов лета

СодержаниеCUBA от FiiLit Parfum du VoyageПарфюм Breath — «Дыхание» от бренда Sergey Gubanov EAU4UОбновленная коллекция ароматов Today Tomorrow Always от AvonУнисекс SOOKA от SERGEY GUBANOV® & MITYA FOMINНовый мужской аромат Avon V — For Victory

Свежий как морской бриз, страстный и чувственный как первая любовь, изысканный цветочный или бодрящий цитрусовый — какой он, ваш идеальный летний аромат?

Лето диктует свою моду и свои правила, но в самое знойное время года остаются актуальными ноты счастья, запах изысканных и полевых цветов, сочных ягод и фруктов, легкий морской ветерок и волнующий микс рома и табака.

В 2018-м году на пьедестал популярности также поднимаются ароматы, посвященные игре нашей сборной по футболу на Чемпионате мира. Это мощные, энергичные, мужественные композиции, созданные для победителей.

Так какие же они — самые запоминающие ароматы лета? MedAboutMe проводит бьюти-гид!

CUBA от FiiLit Parfum du Voyage

Этичные и аутентичные ароматы нового французского парфюмерного бренда никого не оставят равнодушным. Это travel-ароматы, посвященные разным уголкам планеты и воссозданные из ингредиентов, собранных на них. Каждая композиция — это особенная атмосфера живописного места на карте, это новые яркие впечатления и возможность познать целый мир!

Аромат CUBA — это сувенир с «острова свободы»! Вдохнув его, можно приоткрыть окно в неизведанный мир, где уютные разноцветные домики, колоритные ретро-автомобили и талантливые уличные музыканты, которые играют сутки напролет. Это пальмы, солнце, золотистый песок и искренние улыбки прохожих.

Верхние ноты аромата раскрываются цитрусовыми: здесь явно чувствуется бергамот, грейпфрут и лимон, а в качестве прекрасного дополнения — ноты синего имбиря. Сердечные ноты — это тонкий и бодрящий аромат жасмина в сочетании с пряным запахом кардамона. Базовые ноты — это амбра и ветивер, а также пикантные ноты рома и табака с горчинкой африканского перца чили.

А вы знали?

Кто лучше «слышит» запах — женщины или мужчины? Исследования показывают, что прекрасная половина человечества превосходит представителей сильного пола по умению чувствовать и распознавать запахи.

Парфюм Breath — «Дыхание» от бренда Sergey Gubanov EAU4U

Это невероятно изящная свежая композиция на тему летнего зноя, которая погружает в атмосферу ярких восходов и закатов, солнечных пляжей и зажигательных дискотек.

Это возможность ощутить на себе аристократический лоск, зарядиться игривым настроением и оставить после себя приятное послевкусие. Начальные ноты «дышащей» композиции — это смелые аккорды апельсина и мяты, мускусного ореха и кокоса. Ноты сердца — это утонченный купаж инжирных масел, зеленого чая и молока и летнего «лекаря» — шалфея. Конечные ноты — это сладкая нега карамели с мускусом, кедром и миндальным молоком. И все вместе — это невероятная энергетика чистых и вдохновенных нот.

А вы знали?

Первые письменные свидетельства о парфюмерных композициях встречаются еще во времена Древнего Египта. И связаны они были с культовыми обрядами и… жертвоприношениями.

Обновленная коллекция ароматов Today Tomorrow Always от Avon

Женская парфюмерная трилогия от бренда Avon — это три истории любви — от робкого предложения знакомства до счастливого «Я согласна!». Лицом этой философской коллекции в России стала красавица Вера Брежнева , которая не только умеет любить, но и говорить о своих чувствах. Каждая из трех композиций трилогии символизирует самые важные события в отношениях мужчины и женщины.

Аромат Today — это первое свидание, пока еще робкие взгляды и «перестрелка» глаз. Это нежный, загадочный парфюм с нотками гибискуса, сирийского ваточника и пленительного мускуса.

Аромат Tomorrow — это признание в любви, изысканная нежность цветов и ягод. Здесь ноты спелой малины, такие же сладкие как поцелуи любимого человека, роскошные цветочные ноты африканской фиалки и душистой амбры.

Аромат Always — это настоящая любовь, которая, как и полагается, живет вечно. Она многогранна, словно чувства двоих, и такая же пленительна как ноты теплого сандала, маской розы и пряных оттенков нероли. Чувственные ароматы из новой трилогии вдохновляют на любовные признания и берегут чувства!

Это интересно!

Некоторые цветы, которые произрастают в разных уголках планеты, совсем не имеют запаха. Но это не мешает парфюмерам включать их в свои композиции, потому что в сочетании с другими ингредиентами они дают потрясающие, уникальные и запоминающиеся ароматы.

Унисекс SOOKA от SERGEY GUBANOV® & MITYA FOMIN

Новый аромат от бренда SERGEY GUBANOV создан в поддержку композиции MITYA FOMIN «Нравишься». Это впечатляющий микс чувственности и страсти, который нашел отражение в коктейле провокационных нот купажа цитрусовых и пикантности корицы. Это яркие и соблазнительные ноты пихты, кедра и пачули, которые действуют на противоположный пол словно афродизиак.

Этот тот редкий случай, когда аромат лучше слов говорит о любви и страсти и это то, что невозможно пропустить! Унисекс SOOKA побуждает флиртовать, действовать и наслаждаться жизнью.

Удивительно!

В распознавании всего одного аромата может участвовать до 1000 нейронов! А композиции, связанные с волнующими событиями или сильными эмоциями, человек способен помнить всю жизнь.

Новый мужской аромат Avon V — For Victory

У этого мужского аромата небанальная история. Впервые за 25 лет в России, специально к главному событию 2018-го года — Чемпионату Мира по футболу, компания представила новый аромат для настоящих мужчин. Такой же дерзкий как характер чемпиона и столь же энергичный как наши лучшие футболисты!

Лицом новой мужской композиции стал футболист ФК «Спартак» — Денис Глушаков

Avon V for Victory — это мощный коктейль из освежающих нот мандарина и кедрового листа, это глубинные аккорды пачули. Это уверенность мужчины в себе — победителя, который только что забил самый важный гол, обеспечив победу своей команде. Это не с чем ни сравнимый момент триумфа, радость достижений и уверенность в счастливом завтра.

Факт!

Интересная загадка нашего обоняния: во время вдоха мы, как правило, слышим аромат, а во время выдоха он исчезает! Дышите глубже, и пусть в вашей жизни встречается больше приятных событий и по-настоящему страстных, чувственных, нежных, изысканных и запоминающихся ароматов!

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