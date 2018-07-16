Красота по-азиатски: как красятся женщины из Кореи и Китая

Недавно в Сети появился вирусный ролик, на котором китайские блогеры на камеру снимают макияж, превращаясь из кукольных красоток в обычных девушек. Такая метаморфоза почти пугает: парики, линзы, даже накладные носы и подбородки! В нашем материале мы рассказываем, какие средства блогеры использовали для своей трансформации, а главное — зачем.

Азиатские женщины — не большие фанатки естественной красоты. С точки зрения азиатских женщин, их собственная стандартная внешность далеко не так привлекательна, как внешность женщин из Европы. Родители девочек из Кореи и Китая уговаривают дочерей сделать блефаропластику, едва тем исполняется 12 лет, чтобы с помощью хирурга их глаза стали больше.

Международное сообщество эстетической хирургии в Южной Корее сообщило, что в 2009 году было проведено примерно 52 000 операций на исправление формы глаз. С годами количество подобных операций только растет.

Фарфоровая кожа

В Китае не найти девушку, которая бы добровольно ходила в солярий или наносила автозагар. Потому что в представлении азиаток только белоснежная кожа может быть красивой. Мода на отбеливание кожи пришла в Китай, Индию и Японию еще в древние времена. Тогда светлая кожа ассоциировалась с богатством и широкими возможностями. Темнокожими же были обычные крестьяне, трудившиеся под солнечными лучами.

К 2018 году рынок средств для отбеливания кожи составляет приблизительно $19,8 млрд В ход идут кремы с отбеливающим эффектом, лазер и специальные препараты.

Бьюти-специалист Эндрю Макдугал рассказывает, что белая кожа в Азии — не просто тренд, но почти фетиш. «Все борются за белую кожу, — рассказывает он. — Каждый продукт для кожи должен быть с отбеливающим эффектом, люди стараются держаться в тени».

Накладной нос В борьбе за совершенную форму лица — V-образную, которая у китайцев называется «форма дынного зернышка», — некоторые используют так называемый «накладной макияж». Для моделирования формы носа и подбородка на видео выше девушки использовали специальный воск, который сначала растапливается, как глина, а затем носу придается нужная форма.

Как видно на видео, такой макияж легко снимается. Он очень чувствителен к высоким температурам и требует постоянного обновления.

Круглые линзы

На видео хорошо видно, что каждая девушка вынимает из глаз линзы, которые делали ее радужки огромными. Мода на большие глаза — тоже попытка сделать свою внешность более «европейской». Вспомни героев аниме — у них у всех огромные глаза в пол-лица.

Китаянки используют специальные косметические круглые линзы, которые в Китае называют «меитонг». Это очень крупные линзы, которые делают глаза размером с блюдца. Обычно используются яркие, неестественные цвета. Пара таких линз стоит от $5 до $100, и, соответственно, качество у них тоже разное. Врачи предупреждают, что линзы плохого качества могут повредить глаз и даже оставить девушку слепой.

Глаза: складка на веке

Моновеко считается среди азиаток некрасивым, гораздо больше им нравятся европейские глаза, со складкой на верхнем веке. Для того чтобы добиться его, используют множество разных средств — от полосок-наклеек до операций, которые матери нередко преподносят своим дочерям в качестве подарка.

Синди, американка корейского происхождения, рассказывает: «Моя мама часто мне говорила, когда я была маленькой: „Тебе нужно сделать операцию, изменить форму глаз, чтобы они выглядели больше“. То есть мне это постоянно повторял человек, который вообще-то должен был говорить мне, какая я красивая».

Глория, американка китайского происхождения, подтверждает: «Китайцы, как и многие азиаты, не любят моновеки. У меня довольно круглые глаза, так что я часто слышала, как люди говорят: „Я так хотела бы такие глаза, как у тебя!“ Но есть и оборотная сторона медали. Моя мама мне говорила, что мои глаза недостаточно большие. Я когда-то использовала скотч, чтобы мои глаза казались больше, а потом я сказала себе: „Эй, это твое лицо, ты так выглядишь“. Думаю, это все связано с идеей превосходства белой расы».

Брови и ресницы

Еще одна деталь в макияже, благодаря которой глаза кажутся визуально больше, — это подчеркнуто широкие брови и накладные ресницы.

Японский визажист Ежи Танжи говорит: «Акцент делается на бровях, у азиаток они не всегда хорошо выражены, поэтому девушки стараются сделать так, чтобы они больше выделялись на лице. В японской традиции брови играют очень важную роль: например, если гейше не удавалось сделать форму бровей идеальной, она снимала весь макияж и начинала сначала».

Губы: градиентный цвет

Самый «невинный», пожалуй, азиатский бьюти-тренд — это градиентные губы. Такой макияж, когда цвет концентрируется к середине губ, а по краям растушеван. Это делает внешность девушек более «кукольной», а губы визуально тоньше.