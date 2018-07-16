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Calvin Klein выпустили новый флагманский аромат — впервые за 13 лет
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Calvin Klein выпустили новый флагманский аромат — впервые за 13 лет 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Calvin Klein выпустили новый флагманский аромат — первый за 13 лет и дебютный в коллаборации с Рафом Симонсом. Он получил название «Women», минималистичный флакон и двух амбассадоров в лице Сирши Ронан и Люпиты Нионго. В кампейн парфюма также вошли черно-белые фотографии женщин, которые вдохновляют актрис: Люпиту — Эрта Китт и Кэтрин Хепберн, а Сиршу — Сисси Спейсек и Нина Симон.
«Когда пришел в Calvin Klein, то сразу же обратил внимание на портфолио ароматов — мне было важно продолжить их историю, — рассказывает Раф. — Поэтому я решил написать новую главу через создание нового парфюма». Напомним, в прошлом году Симонс инициировал перезапуск духов «Obsession», выпущенных в 1990-х годах и ставших популярными благодаря рекламе с обнаженной Кейт Мосс. Теперь они продаются под измененным названием «Obsessed» и с запахом белой лаванды в женском варианте и черной ванили в мужском.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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