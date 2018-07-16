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Ножки Барби: девушки сходят с ума от нового тренда
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Ножки Барби: девушки сходят с ума от нового тренда 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Новый тренд захватил всех девушек мира: знойные красотки выходят на пляжи в бикини и принимают позу, которая сводит с ума всех окружающих.
Так называемые «Ножки Барби» получаются, если девушка поднимается на носочки и вытягивает ноги так, будто надела высокие каблуки. Таким образом, ноги выглядят более длинными, а вся фигура получается более изящной.
Trendymen
Вовсе не обязательно стоять: аналогичный результат получается и сидя, если фотограф возьмет правильный ракурс и снимет модель снизу.
Trendymen
Повторить этот трюк совсем просто. Вытягивая носок, девушка автоматически чуть втягивает живот и расправляет плечи — идеальный лайфхак для удачного снимка.
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